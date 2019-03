E' finita tra Giulia De Lellis e Irama | lei avvistata con l' ex | lui ad una cena galante

Tra Irama e Giulia De Lellis è ufficialmente finita - lo annuncia il cantante su Instagram : Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni'. Giulia De Lellis: visita in albergo da un uomo misterioso, nel cuore della notte Ad ora, Giulia non ha rilasciato ...

Al Bano Carrisi - lite furibonda tra Romina Power e la Lecciso a casa sua : 'È finita in disgrazia' : Pare che Romina Power e Loredana Lecciso siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco, dove Al Bano vive insieme ai suoi figli. Si vocifera - si legge su Il Giornale - ...

Al Bano Carrisi - lite furibonda tra Romina Power e la Lecciso a casa sua : "È finita in disgrazia" : Pare che Romina Power e Loredana Lecciso siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco, dove Al Bano vive insieme ai suoi figli. Si vocifera - si legge su Il Giornale - che le due ex storiche del cantante pugliese si siano trovate faccia a faccia nella tenuta brindisin

E' finita tra Alessia Prete e Matteo Gentili - l'annuncio a Pomeriggio Cinque : A meno di un anno dalla conoscenza e il fidanzamento suggellato sotto l'occhio vigile della casa del Grande Fratello durante la quindicesima edizione condotta da Barbara d'Urso, scoppia la coppia formata da Alessia Prete e Matteo Gentili (ex di Paola di Benedetto). Una fine amara dato che il tutto è avvenuto - tanto per cambiare - alla luce di una telecamera.I due fino a qualche giorno fa hanno provato a mettere in stand-by la loro ...

Striscia la notizia - Ezio Greggio a Libero : "Sto dalla parte di Feltri - com'è finita la nostra telefonata" : Chi aveva cominciato per primo a imitare il nostro direttore Vittorio Feltri era stato Crozza. Del resto quando si è tra i migliori giornalisti l' invidia e l' ironia fanno parte del gioco. Feltri è il primo a sorridere di battute e sottintesi. Anzi, spesso in redazione si rilassa guardando su inter

Striscia la notizia - Ezio Greggio a Libero : 'Sto dalla parte di Feltri - com'è finita la nostra telefonata' : Chi aveva cominciato per primo a imitare il nostro direttore Vittorio Feltri era stato Crozza. Del resto quando si è tra i migliori giornalisti l' invidia e l' ironia fanno parte del gioco. Feltri è ...

Gossip - tra Giulia e Damante presunto incontro : con Irama non sarebbe finita : Sul web non si parla d'altro: Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero tornando a far discutere gran parte dei telespettatori del trono classico di Uomini e Donne. Li abbiamo conosciuti nel corso di una delle precedenti edizioni del people show di Maria De Filippi in cui hanno vissuto un intenso ed emozionante percorso di frequentazione. Al termine del suo trono, l'ex tronista veronese ha deciso di concludere la propria avventura scegliendo ...

Eleonora Pedron dice addio alla Iena - è finita tra l'ex di Biaggi e Nicolò De Devitiis : A dare la notizia della rottura tra la Iena e l'ex Miss Italia la rivista di gossip 'Chi', che tra le notizie di cronaca rosa ha annunciato la fine di questa storia d'amore. La bellissima Eleonora, ...

Eleonora Pedron dice addio alla Iena - è finita tra l’ex di Biaggi e Nicolò De Devitiis : È ufficialmente finita tra Nicolò De Devitiis ed Eleonora Pedron: l’ex compagna di Max Biaggi torna single Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. A dare la notizia della rottura tra la Iena e l’ex Miss Italia la rivista di gossip ‘Chi’, che tra le notizie di cronaca rosa ha annunciato la fine di questa storia d’amore. La bellissima Eleonora, dopo essere passata dalle braccia di Tommy Vee a ...

Per i dipendenti di Google è finita l'era degli arbitrati obbligatori : Google ha annunciato che, a partire dal 21 marzo, i dipendenti non saranno più obbligati a ricorrere ad arbitrato per risolvere le controversie con l'azienda. Il cambiamento avrà effetto in tutto il ...

Claudio Borghi ad Agorà : "L'alleanza con il centrodestra è finita per sempre" : "L'alleanza con il centrodestra è finita per sempre? Sì, è morta". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, mette una pietra tombale su qualsiasi tipo di alleanza tra la Lega di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Gli italiani stanno dimostrando a ogni elezione

LIVE Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 in DIRETTA : SOFIA GOGGIA PERFETTA : E’ PRIMA! Tra cronometri dispettosi e infortuni è una gara infinita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa libera femminile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una delle gare più attese per i colori azzurri, che si giocano la carta SOFIA GOGGIA, a caccia dell’ennesimo podio dopo gli exploit di Garmisch e l’argento mondiale in SuperG. Manca all’appello la dominatrice della Coppa del ...

Matallanas : 'Simeone sogna l'Inter e per Godin va solo definita la durata del contratto' : Il direttore di "AS tv" Javier Matallanas ha recentemente parlato ai microfoni di "Calciomercato.it" riguardo alle vicende di due osservati speciali in casa nerazzurra: Diego Pablo Simeone e Diego Godin. Questa sera il calcio italiano toccherà il Wanda Metropolitano con la sfida di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid e le due colonne del club madrileno potranno avere un assaggio delle sfide che potrebbero vivere nel loro prossimo ...

Salvini : “Tra me e Di Maio una storia infinita”. Il piano per un’intesa giallo-verde in Ue : È dopo l’atterraggio a Roma, volo proveniente da Alghero, che Matteo Salvini fa la sua dichiarazione d’amore: «Tra me e Luigi è una storia destinata a non finire mai». Un po’ scherza, un po’ no. Luigi - lo chiama sempre così - è ovviamente Di Maio, l’altra metà del cielo gialloverde. Salvini è in maniche corte, sembra un turista, non il leader poli...