Pomeriggio 5 | rissa tra Marchesa D' Aragona e Maria Monsè | Bella porcella | la

Pomeriggio Cinque : Marchesa d’Aragona e Maria Monsè sfiorano la rissa : Marchesa d’Aragona attacca Maria Monsè : è scontro a Pomeriggio 5 E’ appena andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque . E nella seconda parte della trasmissione quotidiana di Canale 5 ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso oggi in studio per dibattere di tale argomento, tra i quali anche la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé. Quest’ultima ha iniziato a parlare del suo ...

Pomeriggio 5 - rissa-choc tra Zequila e Karina Cascella : "Cerebrolesa" - "cogl***". D'Urso nel panico : Insulti e urla. Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso si surriscalda con una lite tra Antonio Zequila e Karina Cascella . Un'escalation da Nobel per la letteratura. L'ex concorrente dell'Isola, parlando di bellezza, rivendica la sua somiglianza con l’attore Kevin Costner, accostamento che però non convince

RISSA IN CHIESA - EREDITÀ CONTESA TRA 11 FIGLI/ Padre avvocato 'anziana sapeva ciò che firmava' - Pomeriggio 5 - : Bari, picchiato in CHIESA dal parroco per l'EREDITÀ CONTESA tra undici fratelli. La madre 'costretta' a firmare un foglio ma non ci sarebbero prove.