Omicidio per “tempesta emotiva”. La procura ricorre contro la sentenza

Sana - Pg indaga 3 familiari per Omicidio : 21.45 L'indagine a Brescia sulla morte di Sana, la ragazza morta in Pakistan ad aprile scorso dopo aver rifiutato il matrimonio combinato, è stata avocata a sè dal Procuratore generale della città lombarda. A differenza della Procura di Brescia che aveva aperto l'indagine a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, il pg Dell'Osso ha iscritto nel registro degli indagati, padre, zio e uno dei fratelli della ragazza con l'accusa di omicidio. I ...

Sana Cheema - la procura generale di Brescia indaga i parenti della ragazza morta in Pakistan per Omicidio : I parenti di Sana Cheema sono indagati per omicidio pluriaggravato. La storia della ragazza morta in Pakistan, dopo rifiutato il matrimonio combinato, potrebbe avere degli sviluppi giudiziari in Italia. Il procuratore generale di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso, ha avocato a sé l’inchiesta sulla 25enne d’origine italiana morta lo scorso aprile. E ha iscritto nel registro degli indagati degli indagati il padre, Ghulam Mustafa Cheema, lo ...

Omicidio Pamela - bambola decapitata alla moglie del supertestimone : “Fate questa fine” : Il legale di uno dei testimoni dell'accusa nel processo a carico di Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, ha denunciato minacce alla mogie del suo assistito e chiede ora una protezione. Il teste d'accusa infatti è un pentito di 'ndrangheta a cui però è stata tolta la protezione.Continua a leggere

Padova - cadaveri di fratello e sorella scoperti in una villa : forse è stato un Omicidio suicidio : I corpi di due cadaveri, forse un fratello e una sorella, sono stati trovati all'interno di una abitazione a Padova. Secondo gli inquirenti, che si sono precipitati sul luogo della tragedia, non è escluso che si tratti di un caso di omicidio suicidio.Continua a leggere

Padova - cadaveri di fratello e sorella scoperti in casa : forse è stato un Omicidio suicidio : I corpi di due cadaveri, forse un fratello e una sorella, sono stati trovati all'interno di una abitazione a Padova. Secondo gli inquirenti, che si sono precipitati sul luogo della tragedia, non è escluso che si tratti di un caso di omicidio suicidio.Continua a leggere

Mafia : parlano pentiti - un fermo per Omicidio nel palermitano : ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) - I carabinieri hanno arrestato uno dei presunti appartenenti al gruppo di fuoco che nella notte tra il 24 ed il 25...

Omicidio per "tempesta emotiva". La procura ricorre contro la sentenza - : I pm hanno deciso di ricorrere alla Suprema Corte dopo che i giudici di appello hanno ridotto da 30 a 16 la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei. Nella sentenza si riconoscono ...

Palermo : parlano i pentiti - un arresto per Omicidio imprenditore - (2) : (AdnKronos) - Il movente dell’omicidio è "da ricondurre all’indebita concorrenza lavorativa posta in essere da Urso a discapito dei Lombardo e di altri esponenti mafiosi del mandamento di Bagheria, i quali, al pari della vittima, svolgevano l’attività imprenditoriale di “movimento terra” nella zona

Omicidio per “tempesta emotiva”. La procura ricorre contro la sentenza : Omicidio per “tempesta emotiva”. La procura ricorre contro la sentenza I pm hanno deciso di ricorrere alla Suprema Corte dopo che i giudici di appello hanno ridotto da 30 a 16 la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei. Nella sentenza si riconoscono le attenuanti generiche per lo stato psicologico ...

Famiglia distrutta - chi è Marouane Farah : marocchino arrestato per Omicidio stradale. Era ubriaco e drogato : Alla guida di quella Audi A6 che ha stravolto una Famiglia, uccidendo Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, c?era lui: Marouane Farah, 35 anni, marocchino ma in Italia da oltre 15 anni. Nato a...

Famiglia distrutta - chi è Marouane Farah : marocchino arrestato per Omicidio stradale. Era ubriaco e drogato : Alla guida di quella Audi A6 che ha stravolto una Famiglia, uccidendo Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, c?era lui: Marouane Farah, 35 anni, marocchino ma in Italia da oltre 15 anni. Nato a...

Invade la corsia opposta - uccide una coppia e ferisce i due figli : arrestato un pregiudicato marocchino per Omicidio stradale : I vigili del fuoco con fatica hanno estratto dalle lamiere le due vittime e i due bimbi. Coinvolte tre vetture

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice Omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente a Recanati - famiglia distrutta. Marocchino arrestato per Omicidio stradale : È finito in tragedia il ritorno a casa dopo una festa di Carnevale di Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40 anni, di Castelfidardo: la scorsa notte intorno all'una, la loro...