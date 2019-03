Blastingnews

(Di lunedì 4 marzo 2019) Brutta avventura per un bambino di soli 10a Sant’Eusanio Forconese, paese in provincia di. Il pomeriggio domenicale passato con gli amici a giocare in garage si è improvvisamente trasformato in un incubo quando, per circostanze ancora da chiarire, il piccolo si è ritrovatoall’interno di unain, grande abbastanza per contenerlo.Purtroppo nessuno degli adulti presenti conosceva la combinazione utile per liberarlo dallapresente in garage. Sono dovuti intervenite i vigili del fuoco, che con una scusa sono riusciti a tranquillizzare la povera vittima di questo curioso incidente domestico. Dopo un’ora di lavoro i cinquedella squadra, accorsa sul posto insieme al personale sanitario del 118, sono riusciti a tirare fuori il ragazzino....

vincecamaggio : L’Aquila, bimbo di 10 anni rimane chiuso in una cassaforte in disuso: salvato dai pompieri -