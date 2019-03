ilgiornale

(Di lunedì 4 marzo 2019) 'Auguro abuon lavoro ma la suaalle primarie nonile l'offerta politica della Lega'. Gian Marcocommenta i risultati delle primarie del Pd a margine dell'incontro con le categorie e le aziende agricole in Liguria. Poi, sulla Tav aggiunge: 'E' un'opera ...

augustarellod : #Centinaio Egr. Min ho sent in tv dei prob in Sicilia, a Vittoria, dei prod agricoli.E anche qui,come in Sard x il… - LaPresse_news : Centinaio: 'La vittoria di Zingaretti non indebolisce il Governo' - M_Biccari : Nell'ultima settimana avrò letto sui social come minimo un centinaio di addii al PD in caso di vittoria di Zingaret… -