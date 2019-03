Calcio femminile | Mondiali 2019 | molto probabile l’inserimento della VAR

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’avversaria dell’Italia in finale. Data - programma - orario e tv : L’Italia si è qualificata alla Finale della Cyprus Cup, torneo amichevole a inviti di Calcio femminile che si sta disputando a Cipro. Le azzurre hanno staccato il pass per l’atto conclusivo dopo aver sconfitto la Thailandia per 4-1, le ragazze di Milena Bertolini hanno completato al meglio il girone eliminatorio (in precedenza erano arrivate le vittorie contro il Messico per 5-0 e contro l’Ungheria per 3-0) e ora potrà giocare ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Thailandia 4-1 - le azzurre volano in finale. Doppietta di Sabatino : Tre su tre. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini sa solo vincere nella Cyprus Cup 2019, torneo ad inviti che si sta svolgendo a Cipro, e conquista il terzo successo in altrettanti confronti, superando 4-1 la Thailandia nell’incontro valido per il gruppo B della manifestazione. Le azzurre così, senza nessuna incertezza, si sono assicurate un posto per la finalissima del 6 marzo grazie ad una Doppietta di Daniela ...

VIDEO Italia-Ungheria 3-0 Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : gli highlights e i gol della partita : L’Italia ha sconfitto l’Ungheria con un roboante 3-0 nella Cyprus Cup, la nostra Nazionale di calcio femminile continua a macinare gioco e risultati a pochi mesi dai Mondiali in Francia. Le azzurre si sono scatenate contro le malcapitate magiare dopo aver già travolto il Messico e hanno ipotecato la qualificazione alla finale di questa importante manifestazione amichevole. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Ungheria 3-0 - le azzurre ipotecano la finale : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini viaggia a vele spiegate nella Cyprus Cup 2019. Le azzurre, vittoriose all’esordio contro il Messico 5-0, si sono ripetute contro l’Ungheria (3-0), ipotecando il primato del raggruppamento B e la finale del torneo, visto il successo delle messicane contro la Thailandia, prossima avversaria lunedì 4 marzo nell’incontro di chiusura del girone. Un risultato positivo ...

Calcio femminile - quasi 1 milione di spettatori in tv per Francia-Germania : Ascolti Tv Calcio femminile – Mancano tre mesi all’inizio della Coppa del Mondo di Calcio femminile, che vedrà partecipare anche la nazionale italiana. Italia che vanta l’ultima presenza al Mondiale nell’ormai lontano 1999. In attesa dell’inizio della manifestazione, le nazionali partecipanti stanno organizzando una serie di amichevoli. Casa Milan ospita il Forum sul Calcio femminile: […] L'articolo Calcio femminile, quasi 1 milione ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : Italia-Messico 5-0 - azzurre straripanti a Larnaca : Una super Italia quella che ha iniziato il proprio percorso nella Cyprus Cup 2019 a Larnaca, torneo di Calcio femminile rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, inserita nel gruppo B insieme a Messico, Ungheria e Thailandia, ha fatto il proprio esordio contro le messicane, imponendosi in maniera perentoria 5-0. In vantaggio al 45′ con Valentina Bergamaschi, ...

Italia-Messico Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e in streaming : Una storia che continua. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. La manifestazione per l’Italia comincerà oggi e terminerà il 7 marzo. Ai nastri di partenza vi saranno anche l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del ...

Calcio femminile - Calendario Qualificazioni Europei 2021 : tutte le partite dell’Italia. Programma e date : L’Italia affronterà la Danimarca, la Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia nel girone di qualificazione agli Europei 2021 di Calcio femminile. Le azzurre non sono state particolarmente fortunate visto che incroceranno le danesi vicecampionesse d’Europa, solo le vincitrici dei 9 gruppi e le tre migliori secondi si qualificheranno alla manifestazione mentre le altre seconde saranno rinviate ai playoff dove si assegneranno gli ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia con la Danimarca nel gruppo B. Urna a Nyon non fortunatissima : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle Qualificazioni agli Europei di Calcio femminile, la cui fase finale si disputerà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini, in base al ranking, era presente in prima fascia in compagnia delle grandi del Vecchio Continente: Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia. Pertanto da questo punto di vista non correva il rischio di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : domani il sorteggio. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Dopo 20 anni la Nazionale italiana di Calcio femminile prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, la compagine tricolore si giocherà le proprie chance per accedere agli ottavi di ...

Calcio femminile - il bel gesto di fair-play in Tavagnacco-Fiorentina W's : Un momento di fair play e distensione che non può che fare bene al Calcio e allo sport, culminato col terzo tempo dei due allenatori i quali a fine gara hanno aspettato le atlete a bordo campo per ...

Calcio femminile - Sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : data - programma - orario e tv : Dopo 20 anni la Nazionale italiana di Calcio femminile prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, la compagine tricolore si giocherà le proprie chance per accedere agli ottavi di ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : le 25 convocate dell’Italia di Milena Bertolini. Si punta al successo : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...