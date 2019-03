Amber Valletta | 30 anni di moda | ora lancia una collezione di trucco

vanityfair

(Di lunedì 4 marzo 2019) Sembra che peril tempo si sia fermato. Eppure la top model ha una storia di passerelle lunga 30. Durante le sfilate parigine, la maison YSL ha celebrato la sua longeva carriera con una festa che si è conclusa con tanto torta di macarons e uno scatto di ringraziamento è finito sul profilo Instagram della top: «Grazie all’intera famiglia Saint Laurent per questa fantastica celebrazione dei miei 30nella! È stata magica…»Ha iniziato all’età di 18con la prima delle sue sedici cover dell’edizione di Vogue USA. Negli’90 era nell’Olimpo delle supermodelle insieme a Naomi, Cindy, Linda e le altre. Ha poi sperimentato le sue capacità anche in un campo diverso dalla, iniziando a recitare.Il primo ruolo da protagonista femminile lo ha avuto nel film «Drop Back 10», presentato al Sundance Film Festival. Poi è arrivato «What Lies ...

