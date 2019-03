All’Università Ca’ Foscari di Venezia | il primo PhD in Scienze Polari

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019) Artide e Antartide sono aree vulnerabili quanto cruciali per la vita sul pianeta. Studiare e comprenderle ha un valore non solo scientifico, ma anche strategico. Per questo Ca’lancia il dottorato di ricerca in, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Università Milano-Bicocca e l’Università di Pisa. Sono coinvolti il Programma nazionale per le ricerche in Antartide e il Programma di ricerche in Artico.in Italia, tra i pochi al mondo, il programma formerà scienziati in grado di comprendere come gli impatti dei cambiamenti climatici in corso abbiano effetto sulle areee come queste reagiscano di conseguenza.“Le regionie le aree di alta quota del pianeta come il plateau tibetano, l’Himalaya, le Alpi e le Ande rappresentano i tre poli del sistema di ...

AdriaCongrex : Il 'Business Model' di Adria Congrex presentato al Master in Economia e Gestione del Turismo presso l’Università Ca… - NuovaScintilla : 4/3. In Visita a Cavarzere il vescovo ha incontrato anche gli iscritti all'Università popolare (foto) e poi l'ultra… - bibliomarciana : #StagistiInMarciana Oggi ha iniziato, presso il Dipartimento Comunicazione e Valorizzazione, lo stage di 150 ore p… -