Per i dipendenti di Google è finita l' era degli arbitrati obbligatori

Melegatti ingrana la quinta Per Pasqua : Per le colombe i dipendenti diventano 155 : In occasione della Pasqua 2019 verranno prodotte 1,8 milioni di colombe che verranno distribuite in tutta Italia: per questo...

HoloLens : proteste dei dipendenti Per l’accordo militare : Una protesta lanciata dai dipendenti Microsoft attacca il colosso per la scelta di firmare un accordo per l’utilizzo di HoloLens in campo militare. Protesta e dettagli La protesta riguarda l’accordo siglato, per il valore di 480 milioni di dollari, tra Microsoft e l’esercito americano. l’accordo siglato nel novembre 2018 stabilisce il supporto di visori per la realtà aumentata per “aumentare la letalità e migliorare l’efficienza di azione”. ...

Certificato medico visita fiscale Inps online Per dipendenti pubblici e privati : Certificato medico visita fiscale Inps online per dipendenti pubblici e privati Dove vedere il Certificato online Il Certificato medico è obbligatorio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che si assentano dal lavoro causa malattia. E riveste una importanza fondamentale in quanto giustifica l’assenza del lavoratore a causa di un evento morboso. Il Certificato medico deve essere redatto dal medico curante o da un medico ...

Crotone : scoPerti 16 dipendenti in nero - maxi sanzioni Per due ditte : Sedici lavoratori in nero, impiegati da due aziende per lavorare all'interno di diverse mense scolastiche, sono stati scoperti nelle scorse ore dai Carabinieri di Crotone a Petilia Policastro. I lavoratori sono stati colti in flagrante durante una visita ispettiva eseguita dai carabinieri locali in concomitanza con il Comando Tutela Lavoro-Gruppo Napoli ed i Nuclei Ispettorato di Crotone Cosenza e Catanzaro. Le operazioni di controllo, dopo ...

MEF : arriva NoiPA - l'APP di servizi Per i dipendenti pubblici : Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze. l'APPlicazione piattaforma informatica unificata NoiPA , attiva da oggi, 21 febbraio, consentirà ai dipendenti pubblici di visualizzare ...

[Il punto] Scoppia il caso Sirti - da licenziare un quarto dei dipendenti : lavoratori in scioPero da Palermo a Milano : Un nuovo bubbone è Scoppiato nel già tormentato mondo del lavoro italiano. La Sirti , azienda nazionale specializzata nella realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, ha dichiarato 833 ...

Roma - mazzette Per lo scarico illecito di rifiuti : tredici arresti. Tre sono dipendenti Ama : Maxi-operazione contro il traffico di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. tredici persone sono state poste agli arresti domiciliari, tre di loro sono dipendenti Ama, e per dieci persone è stato. Sequestrati 25 autocarri. I dipendenti Ama lavoravano al centro di raccolta di Mostacciano. Loro e gli altri indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato. E' stata scoperta una ...

Rifiuti Roma - tredici arresti Per traffico illecito : anche tre dipendenti dell’Ama : tredici arresti domiciliari. Tra loro anche tre dipendenti dell’Ama, la municipalizzata del comune di Roma. Altre 10 raggiunte da obbligo di presentazione quotidiana all’autorità giudiziaria. Sono 23 le persone accusate a vario titolo di traffico illecito di Rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato nell’ambito di indagini sul Centro di raccolta Ama di Mostacciano. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Roma su ...

Huawei ruba i segreti Apple corrompendo i dipendenti di CuPertino? L’ultima inchiesta : Tra Huawei alias Cina e Apple alias Stati Uniti d'America non corre certo buon sangue: le recenti accuse di Trump al brand asiatico di spionaggio per le reti di connessione e pure per i dispositivi hardware ha accesso un clima di incredibile sospetto tra i due interlocutori. Figlia di questa situazione molto complessa è pure l'ultima inchiesta del sito The Information a cui da credito anche l'autorevole fonte Redmondpie: proprio Huawei ...

Comune di Catania in dissesto - scioPero dei dipendenti il 30 marzo : "È sotto gli occhi di tutti - continuano i sindacalisti - come la politica si sia disinteressata totalmente della drammatica condizione di Catania nonostante le ultime elezioni nazionali, regionali e ...

Affari&Finanza - come è cambiata l'occupazione nelle prime 200 aziende italiane Per numero di dipendenti : ... potentissima in termini di trattazioni di commodities quali il salmone, i prodotti ittici in generale e naturalmente il petrolio di cui il Paese è fra i primi produttori al mondo.

Ieri 200mila Persone hanno manifestato a Barcellona contro il processo ai leader indipendentisti della Catalogna : Circa 200mila persone hanno manifestato sabato per le strade di Barcellona, in Spagna, per protestare contro il processo nei confronti dei leader indipendentisti della Catalogna. I partecipanti alla manifestazione hanno mostrato bandiere catalane e diversi cartelli con slogan a favore