L' inflazione a febbraio sale all' 1 | 1% L' Istat | Aumento dovuto ai prezzi degli

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il tasso diri. I dati provvisori dell'mostrano undell'indice deial consumo dell'1,1% su base annua (dallo 0,9% di gennaio) e una crescita su base mensile dello 0,2%.Continuano così oscillazioni dell'dovute alle componenti più volatili, come l'energia e quali alimentari freschi, al netto dei quali l'di fondo è stabile a +0,5%. Asono idei beni alimentari non lavorati "a spiegare in buona parte l'accelerazione", spiega l'Le cifreL'acquisita per il 2019 è +0,3%. "La lieve accelerazione dell'", spiega l'"è imputabile prevalentemente aidei beni alimentari sia lavorati (che passano da una variazione nulla a +1,2% su anno) sia non lavorati (da +1,7% a +3,7%) e in misura minore aidei beni energetici non ...

