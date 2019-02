"Io ricattato dalla Germania? Ma figuriamoci" : "Il ministro ha ritrattato. Io ho fatto una deposizione alla commissione d'inchiesta sul bail-in": così, l'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha risposto a margine del forum franco-italiano a Versailles a una domanda sulle dichiarazioni dell'attuale ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ieri in audizione al Senato ha detto che Saccomanni sulle regole del bail in è stato ricattato dalla Germania. Alla domanda se si ...

Tria : Saccomanni fu “ricattato” dalla Germania su bail-in. Ma poi ritratta : Marcia indietro del ministro dell'Economia Giovanni Tria che il 27 febbraio in commissione Tesoro al Senato si è lasciato sfuggire un'espressione poco diplomatica nei confronti della Germania. Argomento del contendere le cosiddette norme di bail in, il meccanismo per il 'salvataggio interno' delle banche che secondo una direttiva europea è in vigore in Italia dal primo gennaio 2016 e che fu deciso quando in Italia era ministro Fabrizio ...