Infarto del miocardio | cos' è | sintomi e cause

Infarto in metro : morto Paolo Brera - figlio del giornalista Gianni : giornalista e scrittore come il padre aveva da poco presentato il suo ultimo libro: "Il futuro degli altri"

Carlo Cori è morto a Sanremo per Infarto. Chi era il “Vasco dell’Est” : Carlo Cori è morto a Sanremo per infarto. Chi era il “Vasco dell’Est” Ex batterista, cantante, talent scout e organizzatore. Sono solo alcune delle possibili definizioni di Carlo Cori, morto improvvisamente stroncato da un infarto proprio nel corso della settimana del Festival nella città dei fiori. Carlo Cori, artista di casa in Russia Ribattezzato il “Vasco dell’Est” per la sua grande conoscenza dei Paesi dell’ex ...

Carlo Cori - morti il "Vasco dell'Est a Sanremo per un Infarto : Il cantante rock e produttore Carlo Cori è morto ieri sera a Sanremo per un infarto. Il decesso è avvenuto durante una pausa di un concerto che aveva organizzato al teatro della Federazione Operaia di via Corradi, dal titolo 'Cantando Sanremo for the world'.Tra i suoi brani più celebri "Uomini" e Posto di blocco". L'artista, che viveva a MonteCarlo, è uscito dalla sala per una boccata d'aria, quando è stato ...

Sigarette elettroniche - per la salute del cuore sono dannose tanto quanto quelle tradizionali : ecco gli effetti su Infarto - ictus e malattie cardiache : I rischi associati al fumo sono conosciuti ormai da decenni e nel tentativo di smettere, molti fumatori si sono “convertiti” alle Sigarette elettroniche. Quando le e-cig hanno fatto la loro comparsa nei negozi, sono state pubblicizzate come un aiuto per smettere di fumare. Il fumo è la causa numero uno di cancro ai polmoni, quindi il vapore dei liquidi di questi dispositivi elettronici sembra essere più sicuro per i polmoni. Ma le e-cig sono ...

Bufera su Wanda Nara a causa della scollatura mozzafiato da Maria De Filippi : 'Da Infarto' : La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata infiammata dalla presenza di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. La donna riesce sempre a generare molto scalpore a causa dei suoi look e del suo aspetto estremamente seducente e prorompente. Anche in occasione dell'ospitata da Maria De Filippi, la Nara non ha potuto fare a meno di mostrare il meglio di sé indossando un abito con una scollatura mozzafiato. Sul web è immediatamente scoppiata la ...

Un test del sangue svela chi è a rischio Infarto : Un interessante studio pilota, condotto su 40 pazienti, è stato pubblicato su Plos One: il team di esperti guidato da Alexander Limkakeng della Duke University (Inghilterra) ha rilevato che i pazienti che erano stati operati per una stenosi alle coronarie prima dell’intervento presentavano nel plasma molecole diverse rispetto a soggetti sani di controllo. I ricercatori hanno individuato in particolare almeno 5 sostanze riconoscibili nel ...

Morto Sergio - il 'gigante buono' del culturismo : stroncato a 56 anni stroncato da un Infarto : stroncato da un infarto a 56 anni . È Morto così la scorsa notte Sergio Origlia , ex campione di culturismo . Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Cuneo. A chiamare i soccorsi, verso l'una di ...

Roma - si salva dall'Infarto per merito del suo smartwatch : La vicenda è una di quelle che non capitano tutti i giorni, e per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Un ex maestro di sci sessantacinquenne, Vincenzo Bottiglieri, pensionato Romano, probabilmente non sarebbe vivo se non fosse stato salvato dal suo orologio. E' accaduto a Roma, dove il signor Bottiglieri era la vittima di un infarto imminente, ma che fortunatamente è stato scongiurato per merito dell'Apple Watch che gli era stato ...

Grave lutto nel mondo del calcio : dirigente stroncato da un Infarto nello spogliatoio [NOME e DETTAGLI] : Grave lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, non solo la preoccupazione dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala ma anche la morte in seguito ad un malore di un dirigente. Si tratta di Vincenzo Dimarco, 45 anni e dirigente del Borgolavezzaro, si è sentito male all’interno dello spogliatoio, immediato l’intervento di altri dirigenti e dei calciatori che hanno adagiato l’uomo sul lettino e con ...

Salvatore Verdura - poliziotto della scorta di Falcone : “Non morì di Infarto - fu ucciso” : La famiglia di Salvatore Verdura è convinta che il poliziotto siciliano, ex appartenente della scorta del giudice Giovanni Falcone, sia stato ucciso e che la storia dell'incidente sulla statale 106, in Calabria, sia una messinscena. Salvatore ha visto qualcosa nel Centro di accoglienza Sant'Anna sul quale la 'ndrangheta aveva messo le mani? Perché inizialmente non è stata fatta alcuna autopsia? Perché il corpo era sporco di sangue e fango? ...

Carabiniere appena andato in pensione muore d’Infarto tra le braccia della moglie : Pierantonio Garbin, Carabiniere veneto che da poco ha raggiunto l'età per andare in pensione, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco tra le braccia di sua moglie, che stava tentando di salvargli la vita.Continua a leggere

Carabiniere va in pensione e muore a 54 anni d'Infarto tra le braccia della moglie : muore di infarto a soli 54 anni tra le braccia della moglie, che invano ha cercato di rianimarlo: tragedia venerdì sera a Coselve, nel Padovano, verso le 19, dove Pierantonio Garbin,...

Carabiniere va in pensione e muore a 54 anni d'Infarto tra le braccia della moglie : PADOVA - muore di infarto a soli 54 anni tra le braccia della moglie, che invano ha cercato di rianimarlo: tragedia venerdì sera a Conselve in via Padova, verso le 19, dove Pierantonio Garbin,...

Treviso. Ha un Infarto in strada : muore tra le braccia del figlio - volontario della Croce rossa : Il dramma giovedì sera nei pressi del piazzale della chiesa di Falzè di Trevignano. La signora sarebbe stata colpita da un fatale arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valsi i soccorsi del figlio, volontario della Croce rossa.Continua a leggere