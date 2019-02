Il candidato del centrodestra è sempre più Corsaro

Cinque ore da un cacciatore di teste Il diario del candidato : La premessa, per non apparire scanzonati e irreverenti: per ogni posizione c'è un curriculum. È come l'anima gemella. La metà della mela. Si arriva all' incastro solo se si presenta la candidatura ...

Sardegna : chi è Zedda - candidato del centrosinistra : Zedda ha iniziato a fare politica da giovanissimo per poi essere eletto primo cittadino di Cagliari a soli 35 an

Il candidato sindaco Andrea Rossi si è dimesso dal cda del Foro Annonario : In ogni caso, per evitare che la campagna elettorale si appiattisca, fin da subito, su temi così banali e svilenti, ho preferito sgomberare il campo da ogni possibile speculazione politica e di ...

Speciale elezione regionali Basilicata : Liste a sostegno del candidato presidente Valerio Tramutoli

Speciale elezioni regionali Basilicata : Liste a sostegno del candidato Vito Bardi

Speciale elezioni regionali Basilicata Liste a sostegno del candidato presidente Carlo Trerotola

Speciale elezioni regionali Basilicata : Liste a sostegno del candidato presidente Antonio Mattia

Ilaria Mai il candidato sindaco della Lega : Ora si va avanti, nel segno della continuità» E la continuità ha il volto di Ilaria Mai, 53 anni, sposata, madre di una ragazza di 21 anni e manager : «Sono laureata in economia e management e sono ...

Strega - finita l'era del candidato unico : tanti editori con più titoli : È finita l'era del candidato unico di una casa editrice, il Premio Strega 2019 vede consolidarsi le pluricandidature di autori di uno stesso editore, come dimostrano i romanzi aspiranti candidati, che ...

Nicola Zingaretti : moglie - laurea e fratello. La carriera del candidato Pd : Nicola Zingaretti: moglie, laurea e fratello. La carriera del candidato Pd Chi è Nicola Zingaretti alle Primarie Pd Il romano Nicola Zingaretti, ha detenuto per due mandati le redini della regione Lazio in qualità di Presidente della regione. Diventato poi una dei maggiori riferimenti del Partito Democratico, è uno dei principali candidati alla guida del PD. Il suo esordio in politica sarà molto precoce: a solo 17 anni è già fondatore di un’ ...

Potenza. Il farmacista Carlo Trerotola candidato alle regionali del 24 marzo : Il centrosinistra punta sul farmacista potentino Carlo Trerotola. Sarà lui il candidato alla carica di Governatore alle elezioni regionali in

Bergamo - candidato sindaco. Gallone : il problema è della Lega : Ma si sa, i tempi della politica non sempre corrono come le ere geologiche. Il problema è che, chiunque sia il candidato del centrodestra, il tempo a sua disposizione per imbastire una campagna ...

Il generale Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata : Silvio Berlusconi (Forza Italia) ha annunciato che il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata sarà il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi. «Il nostro candidato sarà un generale, una persona che ha fatto una splendida carriera

Il giovane avvocato Manuel Petruccioli è il candidato a sindaco a Giano dell'Umbria con la lista civica "Uniti per Giano". : "Faremo una lista con persone di alto profilo, competenti e rappresentative di tutto il territorio comunale che si metteranno al servizio della collettività" , UMWEB, Giano dell'Umbria " Il giovane ...