Facebook | moderatori | vedendo contenuti sensibili | rischiano disturbo da stress post

(Di giovedì 28 febbraio 2019)è uno dei social più popolari al mondo, forse il più popolare. Milioni di utenti in tutto il Mondo condividono immagini, foto e video che poi vengono commentati. Sunon si può pubblicare tutto, perché ci sononon ammessi. Molti utenti però sono soliti pubblicareviolenti, illeciti e contro la morale o la civiltà ed è il social network che interviene a censurare ciò che non può essere pubblicato. Ci sono lavoratori alle dipendenze diche svolgono quotidianamente questa funzione, i cosiddetti. Un articolo di cronaca sul sito “agi.it” riporta all’attenzione le problematiche a cui vanno incontro questi lavoratori che per via del lavoro svolto corrono seri rischi per la salute.Cedimenti mentali e Dpts Si chiamadatraumatico ed quello che è successo a diversidi, più precisamente, dipendenti ...

