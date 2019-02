Ancelotti | «Allegri intende il calcio come me | gestisce una squadra in base ai giocatori»

ilnapolista

(Di giovedì 28 febbraio 2019) «Abbiamo abbandonato ilall’italiana» In vista di Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo, Carloha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa.Ha battuto su temi a lui cari e che ha affrontato nell’intervista al Napolista, uno su tutti:sta cambiando il«Stiamo tralasciando difesa e contropiede, siamo simili alla Liga. Io sono ancorato alnon modernissimo, questo continuo rifugiarsi nel portiere non mi piace, è una tattica ostruzionistica. Io preferisco chi para, non chi gioca bene con i piedi. In generale abbiamo abbandonato ilall’italiana, c’è meno attenzione a livello difensivo».Napoli«È una città che non trasmette tensioni, ma molto amore. Anche se le cose non vanno bene. A Napoli c’è un clima ovattato, la gente non si prende troppo sul serio. E ci sono meno problemi di quello che sembra ...

