' Ambiente in Comune' | ecco il concorso che premia i territori più sostenibili

grossetonotizie

(Di giovedì 28 febbraio 2019) ... Paolo Silingardi, presidente di Achab Group, partner del progetto, e Luca Aterini, direttore editoriale di Greenreport.it, quotidiano di economia ecologica. Il premio, oltre al riconoscimento ...

SIENANEWS : I comuni in gara per la sostenibilità. Parte il concorso di Sei Toscana “Ambiente in Comune”. Stamani la presentaz… - comunepesaro : Hai mai visitato l'Osservatorio Valerio che da oltre 100 anni raccoglie i dati #meteo della nostra città? Domani pu… - Greenreport_it : RT @unisiena: FOTO: Presentato'#Ambiente in Comune', concorso di #SeiToscana che premia i Comuni più sostenibili dell'Ato Toscana Sud. La c… -