Usa | a Chicago per la prima volta ci sarà una sindaca afroamericana

R Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago dopo 10 capi d’accUsa per abusi sessuali (video) : dopo le accuse da parte di una dozzina di presunte vittime e un mandato di cattura firmato dal giudice della contea di Cook, un video mostra che il rapper R Kelly si è consegnato alla polizia di Chicago. La sua situazione giudiziaria è andata peggiorando con le accuse di violenza sessuale mosse da altre due donne che all'epoca dei fatti risultavano ancora minorenni. Le due donne, Latresa Scaff e Rochelle Washington, avevano rispettivamente 15 ...

Ondata di gelo negli Usa - ghiaccio e il suggestivo fenomeno del “sea smoke” sul fiume Chicago sotto gli effetti del vortice polare [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Ondata di gelo senza precedenti negli Usa - Chicago “epicentro del freddo estremo” del Midwest : caos dalle Dakota all’Ohio. Almeno 12 vittime [FOTO] : 1/110 ...

Freddo estremo negli Usa : a Chicago binari in fiamme contro il ghiaccio [VIDEO] : Il vortice polare che sta colpendo in queste ore anche Chicago (-27°C), ha costretto Metra, il gestore ferroviario locale, ad adottare misure d’emergenza per evitare il congelamento dei binari e quindi il blocco della circolazione dei treni. Metra si sta servendo di una rete alimentata a gas, adiacente alle ferrovie, con la quale manda letteralmente in fiamme gli scambi dei binari, scongiurando la formazione del ghiaccio. Nonostante possa ...

Ondata di gelo negli Usa - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

Usa - PMI Chicago dicembre scende meno delle attese : Frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di dicembre, l'indice PMI Chicago si è attestato a 65,4 punti dai 66,4 punti del mese precedente . Il dato risulta migliore delle attese ...