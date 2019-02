Stefano Cucchi | il generale Tomasone | “Fu arresto normale Sapevo in anticipo i risultati

Il padre di Serena Mollicone : "È stato omicidio di Stato peggio di Stefano Cucchi. Serena era andata lì per denunciare un traffico di droga" : Guglielmo Mollicone rompe il silenzio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano sulla morte della figlia Serena e dichiara che "fu omicidio di Stato anche peggio di Stefano Cucchi". Le parole del padre della 18enne morta in una caserma di Arce, in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001, arrivano a pochi giorni dall'informativa inviata dai carabinieri alla Procura di Cassino, seguita alla svolta contenuta nella perizia presentata dai Ris nel ...

Detenuto disabile ferito in carcere - la mamma : “Era ridotto come Stefano Cucchi” : "Era ridotto come Cucchi". Così Antonietta G., mamma di Micheal, 19 anni, disabile Detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove due giorni fa, nella sala colloqui, lo ha trovato con il volto tumefatto ed entrambi gli occhi neri. A Fanpage.it il racconto di cosa è successo.Continua a leggere

La mano pesante dell'Arma si abbatte su uno dei testimoni chiave del caso Stefano Cucchi : La mano pesante dell'Arma si è abbattuta su uno dei testimoni chiave del caso Stefano Cucchi. Riccardo Casamassima, l'appuntato scelto che con una sua drammatica deposizione davanti ai magistrati ...

Sul corpo di Stefano Cucchi c’erano 2 fratture recenti causate da un evento traumatico : Il professore Carlo Masciocchi, ordinario dell'Università dell'Aquila ed ex presidente della Società italiana di radiologia medica, nel corso del processo a carico di cinque carabinieri per la morte del geometra romano, ha ribadito che sul corpo di Cucchi "sicuramente c'erano due fratture vertebrali recenti " e cioè "prodotte in un arco temporale stimabile in massimo 7-15 giorni"Continua a leggere

Stefano Cucchi - si allarga l’inchiesta sull’insabbiamento : “Il generale Alessandro Casarsa indagato per falso” : Ha da poco lasciato il suo incarico al Quirinale come comandante dei Corazzieri e ora risulta indagato nell’inchiesta sull’insabbiamento, ipotizzato dalla procura di Roma, in seguito alla morte di Stefano Cucchi. Prima di ottenere un posto sul Colle più alto di Roma, infatti, Alessandro Casarsa, era il comandante del Gruppo Roma. Per questo motivo è finito indagato perr il caso Cucchi, come riporta il Corriere della Sera. È da ...

Il video di Alessandro Borghi a Le Iene commosso per Stefano Cucchi tra politica e omosessuali : “vincerò l’Oscar con il mio primo ruolo da trans” : Un Alessandro Borghi a 360 gradi quello che si è concesso ieri sera a Le Iene in un'intervista il cui video ha fatto già il giro del web. Il volto noto di Suburra il film e poi la serie, dal 22 febbraio su Netflix con i nuovi episodi, non si è tirato indietro rispondendo alle domande del programma e lasciandosi riempire gli occhi quando è stato il momento di parlare di una delle sue ultime fatiche, Sulla mia pelle. Nel film Netflix, ...

Cucchi - anomalie in radiografie Stefano : 20.50 Oltre a anomalie già emerse, ci sarebbero "manomissioni e nuovi risvolti anche sulla documentazione fornita in ambito medico legale dopo la tac eseguita sul corpo di Stefano Cucchi". Lo denuncia il legale della famiglia. Da documenti agli atti, sarebbe stato esaminato un tratto di colonna che include metà soma della vertebra in questione e il tratto di colonna esaminato post-mortem non corrisponderebbe a quello da radiografare. L'analisi ...

Stefano Cucchi : tentato depistaggio indagini “aiutare colleghi in difficoltà” : Stefano Cucchi: tentato depistaggio indagini “aiutare colleghi in difficoltà” Una recente intercettazione ha riscontrato l’ennesimo tentativo di depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Il geometra romano fu arrestato il 15 ottobre 2009 con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Quella sera stessa, in caserma, tre carabinieri lo avrebbero picchiato violentemente. Cucchi morì il 22 ottobre 2009, ...

