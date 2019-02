Romano Prodi | Votare alla primarie del Pd | unico partito che può dare un

Romano Prodi a Napoli per difendere l’Europa : Romano Prodi a Napoli Presidente della Presidente della Commissione Europea nel 2001 quando la lire diventò euro

Romano Prodi : "Al Pd serve un padre - Zingaretti può diventarlo" : "Per il Partito democratico c'è bisogno di una figura autorevole, che sappia finalmente ascoltare, riconciliare, tranquillizzare ma anche decidere". Lo dice a Repubblica, l'ex premier Romano Prodi.Secondo il Professore questa figura può essere Nicola Zingarettise intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato: le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di ...

Romano Prodi travolge il Pd : "Mancano idee e leader. Perché non è un'alternativa" : Alla vigilia delle primarie, il colpo di grazia di Romano Prodi al Pd: "Mancano sia le idee che i leader". Da Bruxelles, l'ex premier guarda con sconforto alla condizione del principale partito del centrosinistra italiano, ancora in balia di una guerra tra fazioni. "La politica non si fa con i che,

Silvio Berlusconi e Romano Prodi - l'impensabile asse per far fuori Matteo Salvini : Sono stati nemici per vent'anni, per tutta la Seconda Repubblica. Uno alla guida del centrodestra, dei liberali, l'altro a capo del centrosinistra, dei progressisti. Ma ora i due , ex, nemici Silvio ...

Enrico Letta e Romano Prodi tornano insieme. Retroscena : il nuovo partito degli orrori : partito nuovo, facce vecchie. Anzi vecchissime. I cattolici si stanno organizzando per formare un nuovo soggetto che si contrapponga ai sovranisti brutti sporchi e cattivi: sulla carta, un fronte europeista, pro-migranti, benedetto dal Vaticano e con i piedi ben piantati nel centrosinistra. Il Quoti

Partito dei cattolici - ora si pensa a Romano Prodi e a Enrico Letta : Per la costituzione di un Partito politico è necessario individuare almeno una personalità in grado di ricoprire un ruolo verticistico con efficacia.Lo sanno bene gli ecclesiastici che stanno lavorando, sulla scia dell'appello ai "Liberi e Forti" di don Luigi Sturzo, alla riproposizione di quello che fino alla fondazione della Margherita si chiamava "Parito Popolare italiano". Enrico Letta potrebbe essere il nome giusto per l'attacco, il ...

Romano Prodi : "Le elezioni Europee di primavera come quelle del '48 in Italia" : "Davanti a Stati Uniti e Cina, non avremo un futuro se non staremo assieme". L'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo "è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono l'idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro. Una chiamata al centro-sinistra, ma anche nel centro-destra ci sono europeisti". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in un'intervista alla Stampa in cui ...