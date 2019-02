Pearl Jam | Foo Fighters e Melvins stanno lavorando insieme in studio | è in arrivo una

'Record Store Day 2019' - svelati gli ambasciatori dell'evento : sono i Pearl Jam : 'In ogni negozio di dischi indipendente dove sono entrato, ne ho ricavato sempre qualcosa in termini di ottima musica e di sensazioni forti. Mi sento sempre un pò meglio quando esco da un negozio di ...

Jeff Ament parla del nuovo album dei Pearl Jam : “Abbiamo un sacco di materiale” : Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone il bassista Jeff Ament ha parlato di materiale per un nuovo album dei Pearl Jam. Ciò che è chiaro per la band di Seattle è il motivo per cui l'ultimo disco, "Lightning bolt", risalga al 2013. Nel frattempo la band ha rilasciato qualche raccolta live e il singolo Can't deny me (2018), ma il temporaneo silenzio discografico, spiega il bassista, è dovuto principalmente ...

I Pearl Jam e il nuovo album : 'Continueremo a rinchiuderci finché non avremo finito' : Nel 2019 uno dei nuovi album più attesi è sicuramente quello dei Pearl Jam: intervistati da Rolling Stone, il bassista Jeff Ament e il chitarrista Stone Gossard hanno parlato dei lavori per il successore di Lightning Bolt, pubblicato nel 2013. I lavori del nuovo disco "Sarebbe divertente registrare o anche solo scrivere una canzone insieme" ha detto il bassista Jeff Ament. E ha sottolineato di come sia stata dura dopo la morte di Cornell ...

Concerti - Pearl Jam : dalla Yamaha un leak involontario sul tour 2019? : ... Official, , @Yamahadrumsofficial, on Jan 6, 2019 at 9:05am PST "Non vediamo l'ora di sapere Matt in azione sui palchi di tutto il mondo nel 2019 con il suo kit di batteria", hanno scritto i ...