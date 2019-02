Nola | 12enne perde ad ‘Obbligo o Verità’ e si filma nuda | i carabinieri smentiscono

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Una storia, tutta da verificare, che avrebbe davvero dell'assurdo quella che si sarebbe verificata in un istituto scolastico della città di, centro abitato della città metropolitana di Napoli. In una scuola media della città dei gigli e del filosofo naturalista Giordano Bruno, infatti, si sarebbero superati i limiti della decenza e del buon costume: un semplice gioco adolescenziale tra ragazzi come 'Obbligo osarebbe diventato un vero e proprio incubo per una ragazzina di appena 12 anni di età. La vicenda è stata raccontata da diversi quotidiani locali e non solo. Le regole del gioco sono semplici: bisogna scegliere se rispondere ad un quesito oppure pagare pegno ed essere 'obbligati' a fare quella determinata cosa. E man mano che si va avanti con gli anni le domande e i pegni diventano sempre più imbarazzanti. L'accaduto sarebbe stato scoperto - il condizionale è d'obbligo ...

OcchioNapoli : Si filma nuda a scuola dopo aver perso ad un gioco -