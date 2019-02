it.eurosport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Lo ha riportato La Gazzetta dello Sport , parlando di trattativa in fase molto avanzata per il contratto diche, visti anche i recenti problemi deiin chiave regolamento MLS, non potrà ...

Max_Cristina : RT @MLSitalia: Mercato MLS: Pepito Rossi ai LA Galaxy? Ola Kamara può andare in Cina #MLSTransfers - Klimberginho : RT @MLSitalia: Mercato MLS: Pepito Rossi ai LA Galaxy? Ola Kamara può andare in Cina #MLSTransfers - MLSitalia : Mercato MLS: Pepito Rossi ai LA Galaxy? Ola Kamara può andare in Cina #MLSTransfers -