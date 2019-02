Giostre e tangenti, 7 misure cautelari

Operazione in tutta Italia a seguito di un'inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Vercelli sul rilascio dietro pagamento di, di codici identificativi e autorizzazioni in favore disenza verifiche di sicurezza. 30 gli indagati, 7 dei quali colpiti da. Perquisiti studi e uffici comunali. Oltre 1.100 i sequestri in 88 province, a carico di 700 operatori. Coinvolti funzionari e amministratori di comuni del Nord. Corruzione, falsità materiale,peculato e altro,le accuse a vario titolo(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

