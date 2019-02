Tra legittima difesa e legge sull'Autonomia - ecco la mappa del Dissenso dentro M5s : Il dissenso dentro il Movimento 5 Stelle trova l'apice tra i presidenti delle commissioni parlamentari e come una slavina raggiunge tanti deputati e senatori. Carla Ruocco, la presidente della commissione Finanzia della Camera, ha appena lasciato l'Aula e sta per infilarsi in ascensore per raggiungere il suo ufficio. Con tono perentorio osserva: "È finito il tempo in cui possiamo dire di aver vinto, perché in Sardegna per esempio ...