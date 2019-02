Cagliari | Matteo Salvini contestato da un macellaio sardo | “Fascista di m… ”

fanpage

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Contestazione per il ministro dell'Interno,, a, nel mercato di San Benedetto. Undel mercato gli ha urlato: "Fascista di merda, mi fai schifo". E ha poi richiamato la figura di Emilio Lussu, fondatore del Partitod'azione, con cui ora la Lega è alleata nell'isola.

Sardegna_Live : Matteo Salvini a Cagliari per festeggiare il risultato delle elezioni regionali Ecco l’intervista al ministro dell… - sardanews : Matteo Salvini a Cagliari per il trionfo di Solinas: “Cari sardi, l’ora del cambiamento è arrivata”… - TortoricAurelio : RT @LisadaCa: MATTEO #SALVINI A #CAGLIARI...GLI VOGLIONO TUTTI BENE! NON CE N'E' PER NESSUNO!!! #IoVotoLEGA -