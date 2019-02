Antonio Giovinazzi | e l' italiano torna in Formula 1

F1 - Mondiale 2019 : Antonio Giovinazzi eventuale terzo pilota Ferrari in caso di necessità : La domanda è più che mai impellente ed è la seguente: chi sarà il terzo pilota della Ferrari nel Mondiale 2019 di Formula Uno? Il quesito è d’attualità, trovandoci ai nastri di partenza di una stagione che si preannuncia lunga e faticosa e nella quale l’imprevisto è dietro l’angolo. E’ chiaro che la scuderia di Maranello spera di non dover soffrire di defezioni da parte dei suoi due piloti titolari Sebastian Vettel e ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Antonio Giovinazzi parte forte grazie ad un’ottima C38 e sogna in grande in vista del Mondiale : Buona la prima per Antonio Giovinazzi nella sua prima settimana di Test ufficiali a Barcellona nel ruolo di pilota a tempo pieno di Formula Uno nel team dell’Alfa Romeo Racing. Il pugliese ha completato il programma di lavoro previsto dalla squadra in maniera impeccabile, al netto di un paio di sbavature di guida comprensibili considerando il nuovo mezzo e le temperature rigide dell’asfalto catalano del Montmelò. L’alfiere ...

F1 - Test Barcellona 2019. Antonio Giovinazzi : “Giornata positiva. Raikkonen motivatissimo - Alfa Romeo nata bene” : Antonio Giovinazzi si è ben comportato nella prima settimana di Test F1 che si è svolta a Barcellona, il pugliese si è distinto al volante dell’Alfa Romeo Racing e oggi ha inanellato addirittura 154 giri chiudendo con l’ottavo tempo (ma non ha tentato il time-attack). Il pilota di Martina Franca ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com parlando delle sensazioni provate al Montmelò: “È stato un giorno positivo, ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Raikkonen sarà il mio riferimento. Voglio sfruttare la mia opportunità nel Circus” : Entusiasmo ed umiltà: sono un po’ queste le emozioni provate da Antonio Giovinazzi, al suo primo anno da pilota titolare in Formula Uno. Dopo 8 anni, l’Italia potrà godere della presenza di un suo rappresentante al volante di una monoposto, per di più in un team nel quale il tricolore è particolarmente evidente: l’Alfa Romeo Racing. Grazie alla scuderia italo-svizzera, il pilota pugliese, reduce da due anni da terzo pilota in ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Antonio Giovinazzi : “C’è tutto da imparare da Raikkonen” : A conclusione dell’odierna giornata di Test in quel di Barcellona, ha parlato ai microfoni di motorsport.com Antonio Giovinazzi, alla prima stagione da pilota ufficiale in F1 con l’Alfa Romeo, dove avrà come compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese ha parlato a lungo al termine dei Test. Per Giovinazzi oggi non ci sono stati problemi e tutto è andato secondo i piani: “Tutti i run hanno previsto 10-11 giri spinti, ...

Un libro su Antonio Giovinazzi Automobilismo - formula 1 : mondiale 2019 - il pilota di Martina Franca correrà con l'Alfa Romeo : Cronaca di un sogno divenuto realtà", scritto dall'appassionato giornalista e blogger barese, esperto di motori e F1, Adriano Cisario. La pubblicazione , ebook e cartacea, è disponibile nella sezione ...

Full immersion Alfa per Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi : L'iconico complesso sperimentale del Gruppo FCA, dove si mettono a punto tutti i modelli allo studio e di serie, ha fatto da cornice ad una Full immersion nel mondo del Biscione - lo storico logo ...

Antonio Giovinazzi : Chi è il pilota Sauber : Antonio Giovinazzi: Chi è il pilota Sauber Antonio Maria Giovinazzi, nato il 14 dicembre 1993, è un pilota automobilistico italiano, ex terzo pilota Ferrari e ora nuovo pilota Sauber. Antonio corre con i kart dal 2006 al 2012 vincendo un Trofeo Nazionale Italiano e uno Europeo. Nel 2012 debutta sulle monoposto partecipando alla Formula pilota China concludendo come campione la sua prima stagione con un totale di 6 vittorie. Nel 2016 debutta ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Non voglio fare confronti con Leclerc - penso a me stesso e ad essere veloce” : Un Mondiale di cambiamenti si preannuncia nel 2019 in Formula Uno. Le vetture saranno diverse dal punto di vista aerodinamico e vi saranno mutamenti anche in fatto di piloti: Charles Leclerc in Ferrari e Kimi Raikkonen all’Alfa Romeo Sauber, Daniel Ricciardo in Renault e per i colori italiani il ritorno di un nostro rappresentante al volante, a distanza di otto anni (gli ultimi due erano stati Jarno Trulli, al volante della Lotus Renault, ...