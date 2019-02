Trapianti | Inghilterra | “Dopo Max e Keira verso nuove regole per donare gli organi”

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Stanno per cambiare inlesul consenso alla donazione di organi. Il tutto in base a un provvedimento che sarà noto come legge di Max e, dal nome di un ragazzino sottoposto a un trapianto di cuore donato da una giovanissima.Con il nuovo sistema, che entrerà in vigore il prossimo anno, si presumerà il consenso aa meno che le persone non abbiano optato diversamente, spiega la Bbc online. Attualmente esiste uno schema volontario di partecipazione.Il consenso presunto è attivo in Galles da dicembre 2015. E i tassi di consenso alle donazioni di organi in Galles sono ora i più alti del Regno Unito. I ministri del governo inglese sostengono che lepotrebbe salvare fino a 700 vite l’anno, aumentando il numero di organi disponibili.L'articolo: “Dopo Max epergli organi” ...