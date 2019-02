Salvini | Mai più con il centrodestra

Luigi Di Maio implora Matteo Salvini : "Facciamo slittare la legittima difesa o mi massacrano" : Spalle al muro. È questa la condizione in cui versa Luigi Di Maio dopo il voto in Sardegna, dagli esiti catastrofici per il suo M5s. Il leaderino, ora, teme di avere le ore contate: i dissidenti grillini sono pronti a tutto pur di liberarsi di lui, e boatos danno conto del fatto che anche Beppe Gril

"Con il vecchio centrodestra non tornerò mai" - assicura Salvini : Matteo Salvini esclude un ritorno a un'alleanza nazionale con il centrodestra. "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro", ha affermato il leader leghista in un'intervista a Repubblica, "governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce li'", anche dopo il successo ottenuto con Christian Solinas in Sardegna. "Oggi c'è da festeggiare una pagina nuova per l'isola", ha spiegato Salvini, "tutte le altre sono ...

Elezioni Sardegna - Salvini su Di Maio : “Non serve che lo conforti io…” : Le Elezioni in Sardegna segnano un’altra vittoria per il centrodestra, Salvini sorride Di Maio no, il leader della Lega a breve sentirà il grillino Con il voto in Sardegna “a livello nazionale non cambia nulla. Il Governo non è a rischio”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini a margine di un convegno alla … L'articolo Elezioni Sardegna, Salvini su Di Maio: “Non serve che lo conforti io…” proviene da ...

Sardegna - Salvini : 'Di Maio non devo confortarlo io - ci vedremo a breve' : Ci vedremo a breve, stiamo lavorando per i prossimi passaggi che riguardano l'economia. Siamo tranquilli'. Così il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un convegno ...

Salvini rassicura Di Maio : "Non chiederò premiership" : "Non cambia nulla, si va avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non certo cinque mesi...''. In collegamento telefonico con La7 speciale elezioni, Matteo Salvini assicura che ...

Di Maio e Salvini - le reazioni ai risultati delle elezioni in Sardegna - Sky TG24 - : I due vicepremier commentano i risultati delle regionali sarde, assicurando che "per il governo non cambia nulla". Per il candidato pentastellato Desogus la strada era "in salita" e il Movimento "ha ...

Salvini soddisfatto per il risultato in Sardegna - e tranquillizza Di Maio - : Roma, 25 feb., askanews, - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha manifestato 'soddisfazione' per il risultato elettorale delle regionali in Sardegna. 'Mi accontento per la sesta ...

Sondaggi politici - Salvini è il ministro che gode di più fiducia : crollano Di Maio e Toninelli : Gli italiani hanno più fiducia in Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Giovanni Tria. Tra i ministri, sono loro tre ad avere un indice di fiducia maggiore, nonostante il calo del vicepresidente del Consiglio. Ben più evidente il tracollo di altri due ministri: Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Di Maio ora è al sesto posto nel governo, Toninelli tra le ultime posizioni.Continua a leggere

Parla Desogus - il candidato M5s in Sardegna : "Di Maio non ci ha messo la faccia perché sapeva di perdere contro Salvini" : Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall'inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini". Francesco Desogus, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Sardegna, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai ...

Regionali Sardegna - il pressing di Giancarlo Giorgetti su Matteo Salvini : adesso basta con Luigi Di Maio : La Lega non è più un monolite come qualche mese fa. Per carità, il Capitano è sempre il Capitano. Però la linea politica scelta da Matteo Salvini inizia a stare stretta ad alcuni dei suoi uomini più autorevoli. I falchi sono in pressing. Consigliano di staccare la spina al governo Conte. Il leader?

Regionali Sardegna - il candidato M5s Desogus demolisce Di Maio : 'E chi lo ha sentito. Rispetto a Salvini...' : Lo spoglio elettorale delle Regionali in Sardegna prosegue a rilento, ma sin da domenica sera un dato è chiarissimo: il M5s è stato fatto a pezzi , crollato in modo imbarazzante Rispetto al 42% preso ...

La crisi drammatica dei 5 Stelle. Salvini pronto a dare scacco a Di Maio : All'angolo. Ammutoliti, aspettano che passi lo tsunami leghista. Prendono fiato tra un'onda e l'altra e non sanno come salvarsi. È drammatica la crisi dei Cinque Stelle. Hanno perso trenta punti in ...

Regionali Sardegna - il candidato M5s Desogus demolisce Di Maio : "E chi lo ha sentito. Rispetto a Salvini..." : Lo spoglio elettorale delle Regionali in Sardegna prosegue a rilento, ma sin da domenica sera un dato è chiarissimo: il M5s è stato fatto a pezzi, crollato in modo imbarazzante Rispetto al 42% preso sull'isola alle politiche dello scorso anno. Nel momento in cui viene scritto questo articolo, dopo l

Matteo Salvini - la vendetta di Di Maio dopo il crollo in Sardegna : rischio contagio - la Lega all'inferno : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi'.