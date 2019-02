: #Fitch ha rivisto al ribasso la crescita del PIL al +0,3% nel 2019, in calo dal +0,8% nel 2018 (rispetto al +1,2% p… - renatobrunetta : #Fitch ha rivisto al ribasso la crescita del PIL al +0,3% nel 2019, in calo dal +0,8% nel 2018 (rispetto al +1,2% p… - NotizieIN : Previsto nel pomeriggio vertice governo - TelevideoRai101 : Previsto nel pomeriggio vertice governo -

E' in programma, nel, undia Palazzo Chigi. L'incontro,riferiscono fonti governative, anche con i ministri titolari di dicasteri economici, è stato convocato per fare il punto della situazione. Tra i dossier in scadenza, su cui ancora non sono state prese decisioni, il rinnovo dei consigli di amministrazione di Fincantieri, Snam e Italgas, per i quali il Tesoro e la Cassa depositi e prestiti devono presentare le liste entro mercoledì prossimo.(Di martedì 26 febbraio 2019)