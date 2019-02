Omicidio Rozzano | il killer si costitusce | ' Ho agito perché aveva abusato di minori'

Rozzano - dietro l'Omicidio l'ombra di abusi su una bambina : Stanno lavorando sulla pista di una vendetta in famiglia i carabinieri di Rozzano per ricostruire il movente dell'omicidio di Antonio Crisanti, il 63enne freddato ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato “il Gigante” in via Venezia, a Rozzano. Tra le ipotesi possibili, stando a quanto appreso, ci sarebbero alcune particolari attenzioni riservate dal 63enne nei confronti delle due figlie minori del fratello del killer. Il 34enne ...