Nirvana | il Live At The Paramount verrà pubblicato in vinile ad aprile

(Di martedì 26 febbraio 2019) Grande appuntamento per tutti i fan dei: il prossimo 5, quando saranno 25 anni esatti dalla scomparsa di Kurt Cobain, uscirà in formatoil concertoAt The. Il concerto tenuto il 31 ottobre 1991 presso ilTheatre di Seattle, in occasione del tour di un disco immenso come Nevermind, che è stato giàin formato Blu-ray e DVD nel 2011, sarà disponibile a partire dal prossimo 5in formato doppioIlLa data di pubblicazione non è casuale, visto infatti che proprio il 5ricorrono i 25 anni dalla scomparsa del cantante deie simbolo di una generazione, Kurt Donald Cobain.All'interno di questa nuova versione ci saranno degli interessanti extra, come un poster formato 12×24 e un pass Vip adesivo in stoffa, che altro non è che la replica del pass originale utilizzato dagli addetti ai lavori la sera di ...