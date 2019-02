Linguine al tegamino

cosacucino.myblog

(Di martedì 26 febbraio 2019)alQuando si ha poco tempo è davvero ideale, perché oltre ad essere un piatto di veloce e facile preparazione è davvero molto gustoso.Ingredienti (4 persone)500 g. di pelati 320 g. di1 scalogno o 1 cipolla 150 g. di prosciutto cotto a cubetti 3 sottilette 50 g. di fontina 3 cucchiai colmi di pangrattato olio evo q.b. sale q.b. pepe nero q.b. parmigiano q.b. basilico q.b. PreparazioneIn un tegame soffriggere la cipolla con un po’ di olio, nel frattempo schiacciare i pelati con una forchetta e aggiungerli, aggiustare di sale e far cuocere per almeno 20′. Intanto in una ciotola mettere il prosciutto cotto, la fontina e le sottilette tagliati a cubetti, il pangrattato, il pepe nero e due cucchiai di olio. Passato il tempo di cottura del sugo, aggiungere il tutto, amalgamare bene gli ingredienti a fuoco dolce. Importante è non far stringere troppo il ...