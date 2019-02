Il primo display 3D contenuto in una sfera di cristallo realizzato in Canada

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ladidelle favole diventerà presto un modo concreto per interagire nel mondo virtuale. Si chiama Crystal ilsferico ideato inal fine di riprodurre immagini in 3D. Il progetto della "virtuale" è stato portato avanti dall'Università del Saskatchewan in, in collaborazione con la British Columbia. Il vantaggio di tale, a differenza di altri sistemi di interazione virtuale, consiste nel rendere una visione completa all'utente da qualunque angolazione, e permettendone l'utilizzo da almeno due persone.La realtà virtuale da diverse prospettive Grazie alla ricerca portata avanti dai ricercatori canadesi sulla realtà virtuale, sarà possibile entrare in un mondo digitale, senza che l'utente venga totalmente isolato dal mondo circostante. Proprio come la palla dei desideri, laCrystal è in grado di mostrare immagini perfette da ogni ...