Google Duo si arricchisce del client Web

Google Duo 48 migliora la gestione dei contatti e sviluppa le ricompense di Google : Google Duo 48 introduce un'interfaccia "precall", che è essenzialmente un modo migliore di interagire con i contatti, e alcune novità per le ricompense di Google. La nuova schermata "precall" consente di scegliere come comunicare con qualsiasi contatto, inclusi quelli che non sono presenti nel servizio tramite un invito, e comprende le stesse opzioni del menu corrente, ma in un'interfaccia un po' più chiara. L'articolo Google Duo 48 migliora la ...

OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS : OnePlus ha annunciato l'importante decisione di integrare Google Duo all'interno di dialer, contatti ed app per i messaggi della sua OxygenOS. L'articolo OnePlus integra Google Duo in varie app della OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si arricchisce con un filtro speciale dedicato a San Valentino : Google Duo si aggiorna con un particolare filtro per i videomessaggi dedicato alla festa di San Valentino. L'articolo Google Duo si arricchisce con un filtro speciale dedicato a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo sui messaggi video : lo sviluppo dell'app Android continua con la versione 47 di Google Duo rivelando strumenti di disegno per personalizzare i messaggi video come in Instagram e Snapchat. Oltre a piccoli cambiamenti per la gestione dei contatti preferiti, la chiamata di gruppo sembra essere vicina a un lancio con questa versione dell'app con novità relative al blocco e alla sicurezza. L'articolo Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo ...

Google Duo avrà presto un client Web : Pare che il team di Google Duo si stia preparando a lanciare nelle prossime settimane un client Web per questo popolare servizio L'articolo Google Duo avrà presto un client Web proviene da TuttoAndroid.

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo : Google ha annunciato che è possibile rendere alcune parti del vostro grafico di colori diversi in Google Fogli, ma più che altro è in arrivo anche un altro aggiornamento di G Suite che permette di incorporare un file di disegno di Google in un Documento e aggiornare facilmente il contenuto del disegno collegato. L'articolo Google aggiorna Documenti e Fogli in G Suite e semplifica l’invio di brevi videomessaggi con Google Duo proviene da ...