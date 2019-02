Finale Non Mentire | le prove della colpevolezza del Molinari esistono

Non Mentire conquista e sconvolge il pubblico della domenica sera con la penultima puntata : cosa succederà nel Finale? : Una seconda, sconvolgente, puntata ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico che solo nei minuti finali ha capito che forse in Non Mentire non tutto è come sembra. In un primo momento tutti erano pronti a puntare il dito contro la folle Laura rea, nella mentalità maschile di cui siamo impregnati, prima cosa di essere donna poi di aver usato i social per infangare una persona e un rispettabile dottore come Andrea ma solo ieri sembra che in molti ...

Brignone : "Benzina per lo sprint Finale" : E' la benzina giusta per lo sprint finale di Coppa del mondo, ho tante energie da spendere, mi sembra di non ottenuto ancora abbastanza', dice ancora Fede. 'Di solito a fine stagione riesco a ...

Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei - l’Italia non riesce a staccare il pass per la fase Finale : Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno perso con la Lituania 1-3, fallendo la qualificazione alla fase finale di Budapest Nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di Sitting Volley la nazionale italiana maschile si è classificata al 5° posto, non riuscendo a ottenere il pass per la fase finale che si svolgerà a Budapest dal 13 al 19 luglio. Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno ...

ATP Marsiglia – Goffin non può nulla contro Tsitsipas - il greco in Finale senza sudare troppo : Stefanos Tsitsipas ha battuto in due set David Goffin nella seconda semifinale del torneo ATP di Marsiglia sul cemento Nella seconda semifinale del torneo ATP di Marsiglia, quella più talentuosa per la presenza dei tennisti in campo, ha trionfato Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 12 del ranking mondiale, si è portato a casa il match contro David Goffin, battendolo in due set ed in appena un’ora e 11 minuti di gioco. Dopo un primo ...

Inter - Spalletti 'Ottimista per Finale di stagione - non ho paura' : MILANO - 'Spero che Mauro Icardi torni presto, ma l'Inter non dipende da un solo giocatore', parola di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Domani l'Inter si presenta al ...

ATP Delray Beach – Isner non dà scampo a Mannarino - l’americano accede senza fatica in semiFinale : Il tennista statunitense piega la resistenza di Mannarino, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 John Isner accede alle semifinali del torneo ATP di Delray Beach, il tennista statunitense non lascia scampo a Mannarino superandolo in due set con il punteggio di 7-6, 6-4. Primo set equilibrato tra i due avversari, con l’americano che riesce ad imporsi solo tie-break per sette punti a due. Nel secondo parziale invece Isner trova il ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. De Fabiani : “Per poco mi è mancata la Finale”. Brocard : “Non mi aspettavo la semiFinale” : Non solo l’argento di Federico Pellegrino nella giornata odierna ai Mondiali 2019 di sci di fondo, sulla neve di Seefeld c’erano anche altri azzurri che si sono tolti delle soddisfazioni. Spiccano soprattutto le semifinali conquistate da Francesco De Fabiani ed Elisa Brocard, di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Francesco De Fabiani: “La mia semifinale poteva essere una ...

Finale di Carabao Cup - Siviglia-Barça e Frosinone-Roma in arrivo su DAZN : Si preannuncia un weekend davvero interessante quello che è ormai alle porte nella programmazione di DAZN. La piattaforma di streaming, infatti, trasmetterà oltre 50 eventi, che si potranno seguire live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, NHL e rugby. Programmazione weekend DAZN – Il calcio la fa da padrone Il […] L'articolo Finale di Carabao Cup, Siviglia-Barça e Frosinone-Roma in arrivo su ...

Playoff - Draft e non solo : gli obiettivi del Finale di stagione in NBA : A 25 partite circa dal termine della regular season, molte franchigie sono pronte a dare l'ultimo assalto ai Playoff. Altre invece pensano già agli scontri diretti di fine aprile, mentre c'è chi fa i ...

WTA Dubai – Simona Halep non dà scampo alla Bouchard - staccato il pass per gli ottavi di Finale : La tennista romena si aggiudica il match contro la sua avversaria canadese, stendendola in due set Simona Halep accede al turno successivo del torneo WTA di Dubai, staccando il pass per gli ottavi di finale in seguito al successo ottenuto su Eugenie Bouchard. La numero 2 del ranking non lascia scampo alla canadese, superandola in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Partita che rimane in ...

Tennis - Rafa Nadal ed il suo inizio di stagione : la Finale degli Australian Open con Djokovic non va giù : Rafa Nadal non ha gradito il modo nel quale ha perso la finale degli Australian Open con Djokovic: piccolo rimpianto di inizio stagione Rafa Nadal ha iniziato la sua stagione 2019 con la finale raggiunta agli Australian Open. Il Tennista spagnolo può ritenersi soddisfatto di quanto fatto in questo avvio, anche se da perfezionista qual è non ha accettato il modo nel quale ha perso contro Djokovic, rivale storico: “E’ una parte della ...

Tennis - non si ferma Cecchinato : è in Finale a Buenos Aires : Buenos Aires - Non si ferma Marco Cecchinato a Buenos Aires. Alla sesta semifinale ATP, il siciliano centra la terza finale dopo quelle vinte l'anno scorso a Budapest e Umag, e potrebbe migliorare il ...

Coppa del mondo - in semiFinale Pellegrino e De Fabiani. Fuori Laurent e Brocard Cogne - Fra le donne non riescono a trovare l'accesso alle ... : Trascinati dai tanti tifosi accorsi a Cogne, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani centrano la semifinale della sprint in tecnica libera. Pellegrino ha vinto in scioltezza la propria batteria ai ...

Il Finale di The Big Bang Theory ancora top secret e non è detto che Penny e Leonard avranno un figlio : Il finale di The Big Bang Theory si avvicina; tra tre mesi diremo per sempre addio a Leonard, Sheldon, Penny, Amy e tutti gli altri - a meno che non spunti l'idea per qualche nuovo spin-off. L'episodio conclusivo è ancora top secret, tranne per qualche particolare. Il creatore Chuck Lorre ha infatti dichiarato che il finale di The Big Bang Theory sarà diviso in due parti che andranno in onda nella stessa serata. Gli autori sembrano avere le ...