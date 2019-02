Salerno | razzismo in ospedale ai danni di un ivoriano Le grida in sottofondo | “Devi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) “Tu devi morire, torna nel tuo Paese”. Un 20enne, Souleymane Rachidi, è stato vittima di un episodio di, come ha denunciato lui stesso in un video su Facebook, all’Mercato di San Severino, in provincia di. Come si vede dalle immagini, Rachidi è steso su un lettino in un corridoio del nosocomio. Di fronte a lui, una signora gli ripete che deve morire e che non lo vuole più vedere. Il ragazzo, dopo aver scritto che la responsabile era una dottoressa, si è corretto e ha parlato di un’infermiera. Che, quando lo ha accolto al pronto soccorso dopo le tre di notte, gli ha detto: “Salvini fa ancora entrare questa gente nel nostro Paese?”.Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere dei Verdi della Regione Campania, nonché membro della Commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli: “Farò subito chiarezza. ...