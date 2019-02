Olivia Colman non ci crede | ' Questa è bella | ho un Oscar!'

Oscar - Olivia Colman da addetta alle pulizie a miglior attrice : L'attrice inglese, suol palco del Dolby Theatre, ha ringraziato il regista e le colleghe Emma Stone e Rachel Weisz, "le donne più belle mondo del mondo e con le quali - ha detto ironicamente - andare ...

VIDEO La notte degli Oscar 2019 : Highlights e sintesi. Premi a Green Book - Olivia Colman e Rami Malek : La notte degli Oscar ha espresso i propri verdetti e sono state assegnate tutte le statuette. Il miglior film è Green Book, storia vera del rapporto di amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano. Rami Malek ha vinto il Premio come miglior attore per la fantastica interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, Olivia Colman è invece la migliore attrice. Di seguito i VIDEO con gli Highlights, la sintesi e la consegna dei ...

Oscar 2019 - l'incredulità di Olivia Colman per la vittoria : È Oliva Colman la miglior attrice protagonista: Oscar per la sua intepretazione ne 'La Favorita' di Yorgos Lanthimos. I pronostici davano Glenn Close come vincitrice, così l'attrice si è ritrovata ...

VIDEO Oscar 2019 - Olivia Colman miglior attrice : la premiazione sul palco e il trailer di La Favorita : Olivia Colman ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attrice riuscendo a spuntarla nei confronti di Glenn Close che rimane a bocca asciutta (sette nomination in carriera, nessuna statuetta). L’inglese si è imposta grazie alla sua bellissima performance da protagonista in La Favorita, film diretto da Yorgos Lanthimos e sul palco era visibilmente commossa: “Incredibilmente ho vinto un Oscar, saluto Emma Stone e Rachel Weisz. Glenn ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman premiati per Bohemian Rhapsody e La Favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar migliore attrice Olivia Colman : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Oscar miglior attrice protagonista a Olivia Colman in La favorita di Yorgos Lanthimos. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Oscar 2019 - Green Book è il miglior film : premiati Rami Malek e Olivia Colman : Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Green Book, (presentato alla Festa del cinema di Roma), mentre...

Oscar 2019 - diretta : Rami Malek miglior attore - Olivia Colman miglior attrice : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

Oscar 2019 - tutto su Olivia Colman candidata per «La Favorita» : The Iron Lady (2011)The Lobster (2015)Fleabag (2016)The Night Manager (2016)Assassinio sull'Orient Express (2017)La Favorita (2018)Forse è vero che il ruolo giusto si lascia desiderare, piombando quando meno te lo aspetti. Quello di Olivia Colman, inglese fino al midollo, una carriera più prolifica in televisione che al cinema, arriva a 44 anni. Si tratta della Regina Anna d’Inghilterra, la capricciosa e dispotica protagonista de La ...

Oscar 2019 : tutto su «La Favorita» - il film con Emma Stone - Rachel Weisz e Olivia Colman : Naomi Watts in ValentinoGli orecchini Cartier di Naomi WattsAisling Franciosi in Miu MiuCarolina Crescentini in GucciOlivia ColmanTrine DyrholmMichele Riondino in Giorgio ArmaniEva NestoriRomina Pierdomenico in Elisabetta FranchiMalgorzata SzumowskaSylvia ChangMicaela Ramazzotti in PradaCarolina Crescentini in Vivienne Westwood CoutureElena RadonicichLaura MoranteMartina Pensa in Gabriele Fiorucci BucciarelliMicaela RamazzottiCéline ...

Oscar - migliore attrice : la critica vuole Olivia Colman - il pubblico Lady Gaga e la giustizia Glenn Close : La critica vuole Olivia Colman, il pubblico Lady Gaga e la giustizia Glenn Close. Che, con 7 nomination all’Oscar mai vinto, probabilmente e meritatamente trionferà per il suo toccante ruolo di moglie segregata (ma geniale) in The Wife di Björn L Runge. A completare la cinquina, la candidatura da protagoniste per l’absolute beginner messicana Yalitza Aparicio e la pur brava Melissa McCarthy è già un trofeo. Regina King Se sul fronte delle ...

Oscar 2019 - pioggia candidature a personaggi LGBTQ : da Rami Malek con il suo Freddie Mercury a Olivia Colman - ecco chi sono : Agli Oscar 2019 i personaggi LGBTQ sono sovra rappresentati e finalmente appaiono in film in cui l’omosessualità non viene affrontata in modo patetico. Parola di Bret Easton Ellis. In una disamina precisa, oculata, e molto ironica pubblicata su Hollywood Reporter, il celebre autore di Glamorama legge così le nomination agli Oscar 2019 in chiave LGBTQ. Sette i personaggi dichiaratamente gay o bisessuali che vanno a premi, tra cui due che ...

Olivia Colman è la favorita agli Oscar? : Le prime volte non si scordano mai e ne è consapevole Olivia Colman, che spera nella notte del 24 febbraio in un Oscar come miglior attrice protagonista grazie a La favorita. Sono in molti a puntare su di lei dalle parti di Hollywood, nonostante sia alla sua prima candidatura e se la debba vedere con una concorrenza agguerrita (nella cinquina con l'attrice inglese compaiono infatti Glenn Close, veterana di nomination, Melissa McCarthy, ...