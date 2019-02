MotoGp | Viñales primo nei test | quarto tempo per Rossi

MotoGp : Viñales il migliore nei test - Rossi è quarto : LOSAIL - Maverick Viñales chiude al comando la terza e ultima giornata dei test di MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha ufficiale, gira in 1'54"208 ...

Test MotoGp in Qatar - vola Viñales. Marquez 3° davanti a Rossi : di Maverick Viñales il miglior tempo della giornata conclusiva di Test della MotoGP sul tracciato di Losail, in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha in 1'54'208 ha preceduto il compagno di marca Fabio ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Maverick Vinales e la Yamaha dominano la scena - Valentino Rossi e Lorenzo in ripresa - Ducati in versione long run : Ci eravamo lasciati in Malesia con quattro Ducati nei primi quattro posti. Senza ombra di dubbio era difficile pensare che una situazione simile si potesse replicare nell’ultima giornata di Test a Losail (Qatar) con le Yamaha. La moto di Iwata ha stupito e si è vista rappresentata da quattro centauri nelle prime sei posizioni. Un dato che parla chiaro sul feeling della M1 sul tracciato qatariano. Del resto, dei miglioramenti si erano ...

MotoGp - test Losail : fulmine Vinales - Rossi 4°. Ducati più indietro : Petrucci 9° - Dovizioso 15° : Nel terzo e ultimo giorno di test MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar, miglior tempo per la Yamaha di Maverick Viñales , con 1'54"208. Lo spagnolo precede di 233 millesimi il rookie Fabio ...

MotoGp - Test Losail 2019 : risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi - cresce la Honda - Ducati sul passo gara : Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ...

MotoGp – Test Qatar - Vinales padrone a Losail al termine del Day3 : Quartararo stupisce - Rossi quarto [TEMPI] : Terminata la terza giornata di Test in Qatar: giornata super per Fabio Quartararo, il più veloce di tutti è però Maverick Vinales Cala il sipario sui Test pre-stagionali di MotoGp. Durante queste tre sfiancanti giornate di prove in Qatar, i piloti hanno collezionato dati, messo a confronto prestazioni e portato a limite le loro nuove due ruote, in vista del 10 marzo quando sulla pista di Losail aprirà i battenti il campionato mondiale di ...

Diretta test MotoGp Losail / Streaming video e tv : Vinales balza al comando! : Diretta test MotoGp Losail Streaming video e tv: programma, orari e classifica della 3giornata di test sulla pista del Qatar, oggi 25 febbraio 2019.

MotoGp – Test Qatar - il lavoro in pista a Losail soddisfa Vinales : “ecco perchè sono felice” : Maverick Vinales positivo e soddisfatto al termine della seconda giornata dei Test di MotoGp in Qatar: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ andata in scena oggi la seconda giornata di Test di MotoGp in Qatar: Alex Rins è stato il più veloce sul circuito di Losail, seguito da un ottimo Maverick Vinales e da un sorprendente Quartararo. Lo spagnolo della Yamaha è apparso soddisfatto al termine del lavoro svolto oggi in pista in ...

MotoGp - test Losail Riins il più veloce davanti a Vinales. Petrucci è quarto - Rossi molto indietro : Losail - Nella seconda giornata di test a Losail, nel Qatar, il miglior tempo lo conquista la Suzuki di Alex Rins in 1'54″593. Il pilota spagnolo guida una GSX-RR tutta nuova e conferma un ...

Test MotoGp Rins brilla sempre di più; Viñales 2° e vicino - ma Rossi è 19° : La Suzuki è sempre più in palla e insidiosa. Il verdetto della seconda giornata di Test sulla pista di Losail, dove il 10 marzo si correrà il primo GP stagionale, fa capire come il progetto della moto ...

Diretta Test MotoGp Losail/ Classifica : Rins primo davanti e Vinales - Rossi lontano : Diretta Test Motogp Losail streaming video e tv: programma, orari e Classifica della 2giornata di Test con Yamaha, Ducati e Honda in Qatar.

MotoGp - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

MotoGp - Test Qatar – Euforia Vinales : “sono molto contento - guido la Yamaha aggressivo come piace a me” : Maverick Vinales firma il miglior tempo nella prima giornata dei Test in Qatar: lo spagnolo si gode la velocità della sua M1 e cerca di non essere ‘troppo felice’ Maverick Vinales torna a casa con un gran sorrisone dopo il primo giorno di Test in Qatar. Il pilota spagnolo è risultato il più veloce sul circuito di Losail, dimostrando ancora una volta di potersela giocare con Honda e Ducati in vista dell’esordio nel Mondiale. Intervistato ...

MotoGp - Test Qatar – Marquez sorride a metà : “la spalla è migliorata - il ritardo da Vinales dipende dalla moto e non dal fisico” : Marc Marquez sorride a metà dopo il primo giorno di Test in Qatar: la spalla non dà problemi, ma lo spagnolo chiude 10° staccato di oltre 1”1 dal miglior tempo di Vinales Si è concluso il primo giorno di Test in Qatar con un super Maverick Vinales che ha fatto registrare il miglior tempo. Solo 10° il campione in carica, Marc Marquez, che non ha ancora trovato il giusto feeling con la sua Honda. Intervistato dopo i Test, il pilota ...