Juve-Atletico | Vialli | “partita difficile ma ancora aperta”

Juve - senti Cairo : “Vittoria Atletico Madrid? Si sapeva - ecco perchè” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervistato ai microfoni di “Radio 24″, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul successo dell’Atletico Madrid sulla Juventus, esprimendo il suo punto di vista a riguardo. Porte aperte per le speranze bianconere in vista del ritorno, ma il presidente granata ha sottolineato la grande forza dei […] More

Mancini - Juve può rimontare l'Atletico : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Nel ritorno degli ottavi di Champions con l'Atletico la Juventus deve giocare "sapendo di dover fare tre gol. Sono una squadra esperta, l'anno scorso ne hanno fatti tre a Madrid ...

Mancini : "Juve - con l'Atletico ce la puoi fare. Icardi? Era il mio capitano - lo scelsi io all'Inter" : Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, ospite ieri in tarda serata a Tiki Taka ha affrontato diversi temi. Dal caso Icardi alle chance di rimonta della Juve in Champions al Milan di Gattuso per ...

Tiki Taka - parla Mancini : "La Juve può rimontare l'Atletico. La mia Nazionale crescerà" : Dalla Nazionale alla Juventus, passando per Simeone, il Milan di Gattuso e l'Inter di... Icardi. Ospite a Tiki Taka, Roberto Mancini ha parlato di tutto, senza filtri e con la consueta sincerità. A ...

Juve-Atletico - prove di formazione in diretta tv con Allegri : Il successo di misura a Bologna è bastato per ritrovare il sorriso e riscattarsi dalla sconfitta in Champions, ma il pensiero resta sempre all'Europa. Il 2-0 subito dai Colchoneros ha lasciato una ...

Bologna-Juventus - Allegri : 'Atletico? Sono ottimista - servirà un'adrenalina pazzesca' : Queste le parole dell'allenatore bianconero su Sky Sport. "Atletico? Credo nel passaggio del turno" Bologna archiviato, ora Napoli e Udinese. Allegri ci crede: "Credo nel passaggio del turno, il 12 ...

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Bologna Juventus 0-1 - Allegri nel post gara : “Scorie dopo Atletico” : Bologna Juventus 0-1, Allegri salva il risultato – Era importante ricominciare con una vittoria dopo il ko incassato in Champions League. La Juventus riesce nel suo compito di tornare ai 3 punti confermando la sua leadership in Serie A, la vittoria di Bologna però non inganni: ok il risultato, ma la prestazione della squadra non […] L'articolo Bologna Juventus 0-1, Allegri nel post gara: “Scorie dopo Atletico” proviene da ...

Juventus - Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico : difesa e centrocampo faticano senza titolari : La Juventus passa di misura a Bologna grazie al gol di Dybala. cancellate le scorie della sconfitta di Champions League, ma difesa e centrocampo continuano a non convincere senza i titolari Un solo gol e tre punti, la Juventus passa di misura al Dall’Ara di Bologna firmando la 22ª vittoria in campionato, la terza consecutiva, la 4ª nelle ultime 5. Porta inviolata per la miglior difesa del campionato, un gol in più per il miglior attacco. ...

Juve - possibile sanzione dall'Uefa dopo l'Atletico : In questi casi, ricorda La Gazzetta dello Sport , la Uefa è inflessibile: il Manchester United e José Mourinho sono stati multati per l'entrata in campo in ritardo nella partita dei gironi a Valencia.

Juventus Atletico Madrid – lunedì la decisione su Simeone : Juventus Atletico Madrid – Bianconeri sconfitti sul campo dai Colchoneros per 2-0, ma la rivincita potrebbe iniziare già lunedì con la sentenza per l’esultanza del Cholo Simeone. JVUENTUS Atletico Madrid – La sfida comincia in tribunale, questi i possibili scenari Dopo l’esultanza tutt’altro che elegante del Cholo Simeone, l’Atletico Madrid attende la decisione da parte […] More

Juve - sei stelle attese al riscatto contro l'Atletico : Le stelle della Juventus non hanno brillato nel cielo di Madrid, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport individua sei protagonisti che dovranno cambiare passo al ritorno all'Allianz Stadium: un 'abulico' Miralem Pjanic , la 'stella Cristiano Ronaldo ', Paulo Dybala , chiamato a 'inventare contro ...

Atletico - Simeone e il gestaccio : "Chiedo scusa alla gente e alla Juve" : "Chiedo scusa alla gente che si è sentita offesa per il gesto dell'altro giorno e alla Juve. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal il tecnico dell'Atletico ...