Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità Per il Pd è tempo di cambiare

Cosa prevede la proposta del Movimento 5 stelle sul revenge porn : (foto: PA Images via Getty Images) Rendere ufficialmente il revenge porn un reato e punire, anche col carcere, chi pubblica e diffonde in rete immagini o video con un contenuto sessuale esplicito senza il consenso degli interessati. È questa l’idea alla base dell’ultima proposta del Movimento 5 stelle al Senato. Il testo, presentato dalla senatrice Elvira Lucia Evangelista, è stato sottoscritto da quasi tutti i suoi colleghi e ...

Sardegna - elezioni regionali : exit poll - sprofonda il Movimento 5 Stelle : Un'autentica catastrofe. E' quella che i primi exit poll delle elezioni regionali sarde dipingono per il Movimento 5 Stelle: la "forchetta" assegnata ai grillini li dà tra il 14 e il 18%. Per cui, anche se il risultato effettivo coincidesse con la punta più "alta", il risultato ottenuto due settiman

Sardegna al voto - test per il governo. Il Movimento Cinquestelle teme di arrivare terzo : Non più tardi di due giorni fa Matteo Salvini minimizzava: «L’esito delle elezioni in Sardegna non cambierà nulla per il governo». E ancora ieri, su Twitter: «Sarà un’ennesima batosta per la sinistra». Quasi a voler far scudo agli alleati grillini. Perché è proprio il M5S che rischia di più in questa domenica alle urne. voto regionale ma test nazio...

Luigi Di Maio - un "comitato centrale" per riorganizzare il Movimento 5 Stelle : Di sinistra lo sono già, almeno su tanti temi. Ora che Luigi Di Maio sta pensando di imprimere una svolta organizzativa radicale al Movimento 5 Stelle, non possono riecheggiare nella testa le parole pronunciate qualche giorno fa da Silvio Berlusconi, che ha definito i 5 Stelle "il male assoluto, per

Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto - lo hanno deciso; Grillo - Di Maio e Casaleggio : Vetrice tra Di Maio, Casaleggio e Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle 2.0 è pronto “abbiamo pranzato assieme e concordiamo tutti che serva un’organizzazione del M5S sia a livello nazionale che territoriale” per essere “più competitivi” alle amministrative, ha detto Di Maio. “Qui tutti sperano che il M5S sia in calo a livello nazionale ed … L'articolo Il nuovo Movimento 5 Stelle è pronto, lo hanno deciso; ...

Tav - accordo Lega-Movimento 5 Stelle per prendere tempo : La Tav va ridiscussa. È quanto prevede la mozione di maggioranza a firma Lega-Movimento 5 Stelle che sarà presentata domani alla Camera dei deputati. È arrivato, insomma, l'accordo tra le due forze di governo sulla mozione relativa alla tratta ad alta velocità Torino-LioneIl testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e del Carroccio, rispettivamente Francesco D'Uva e Riccardo Molinari.Almeno per il momento, non vi è alcuna decisione certa ...

Matteo Renzi furioso contro il Movimento 5 Stelle dopo arresto dei genitori - non si placa : Matteo Renzi fuorioso contro il Movimento 5 Stelle dopo l’arresto dei genitori Non ci sta, Matteo Renzi. La reazione all’arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzie Laura Bovoli ora confinati ai domiciliari, arriva anche in un colloquio con il Corriere della Sera, firmato da Maria Teresa Meli, da sempre vicinissima al fu rottamatore. Renzi punta il dito: “Giuridicamente l’arresto è un’assurdità totale ...

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin - del Movimento 5 Stelle - ha detto che non cercherà un secondo mandato e si candiderà alle elezioni europee : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, eletto nel 2014 con il Movimento 5 Stelle, ha detto che non si ricandiderà alle elezioni comunali, ma a quelle per il Parlamento Europeo. Nogarin era diventato il primo sindaco non di sinistra o

Sondaggi elettorali Noto : europee - il centrosinistra supera il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Noto: europee, il centrosinistra supera il Movimento 5 Stelle Il centrosinistra mette la freccia e supera il Movimento 5 Stelle. Non accadeva da più di un anno. A certificare il sorpasso sono le ultime intenzioni di voto per le elezioni europee realizzate dall’istituto Noto per Cartabianca nel consueto appuntamento di martedì sera. Sondaggi elettorali Noto: Cinque Stelle superati a sinistra Secondo il ...

Matteo Salvini - il retroscena : sale la tensione con il Movimento 5 stelle sull'autonomia : Matteo Salvini e i suoi, chiusa la votazione online del Movimento 5 stelle, hanno ricominciato ad andare in pressing per l' autonomia delle Regioni in un clima tesissimo, da resa dei conti. Riporta il ...

Mario Calabresi - l'editoriale di addio a Repubblica : attacco a Lega e Movimento 5 stelle : Viviamo in un' Italia isolata nel mondo: un risultato ottenuto in tempi record, senza che questo abbia portato alcun giovamento, perseguito solo per dinamiche elettorali interne, per gonfiare i ...

I Cinque Stelle salvano Salvini : Movimento a rischio esplosione : Ma guarda un po': il sondaggione del blog Cinque Stelle salva Matteo Salvini dal processo. Il 59,1% dei partecipanti al voto ha infatti votato 'Sì' allo scombiccherato quesito allestito dalla ...