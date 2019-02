Il meglio della settimana ATP in tre colpi

La meglio gioventù di Mattarella. I 29 Alfieri della Repubblica : Chiara , la ragazza di Tarquinia con una protesi alla gamba che arriva terza a miss Italia e reagisce con dolce fermezza agli hater del web. Luigi , che con grande maturità salva il fratellino dalla ...

Malena si confessa : "meglio il porno della politica" : Vuole dire che la passione per il mondo erotico l'aveva anche da agente immobiliare? 'L'ho sempre avuta una passione per questo mondo. E prima di entrarci da professionista nella mia vita l'ho ...

I meglio vestiti della settimana : The BRIT Awards 2019 - ShowHugh JackmanKarwai TangChi: Hugh Jackman Dove: Londra, Brit Awards Ci piace perché: a cinquant'anni l'eleganza creativa è la miglior arma che abbiamo per non indossare sempre il solito smoking nero... Gucci - Arrivals - Milan Fashion Week Autumn/Winter 2019/20GhaliVittorio Zunino CelottoChi: Ghali Dove: Milano, alla sfilata di Gucci Ci piace perché: in attesa di vedere il servizio ...

Sanremo Young 2019/ Diretta : le altre proposte TV della serata - chi avrà la meglio? : Sanremo Young 2019, Diretta e ospiti: Antonella Clerici e John Travolta conduttori. Sul palco il vincitore della 69esima edizione del Festival Mahmood.

I meglio vestiti della settimana : Bradley CooperChi: Bradley Cooper Dove: Bafta, Londra Ci piace perché: Lo smoking nero per l'attore e compagno della bellissima Irina Shayk è davvero come una seconda pelle, la sua maestria nel portarlo è decisamente unica. Shawn MendesChi: Shawn Mendes Dove: Grammy Awards, Los Angeles Ci piace perché: se vi siete persi il pezzo su come portare il blu reale, date un occhio qui, e cominciate a controllare che abbiate ...

Tav : Fornaro - Leu - - in tutto il mondo il ferro è meglio della gomma : La politica - aggiunge - riprenda fino in fondo il suo ruolo e le sue responsabilità, rivedendo se necessario il progetto sulla tratta italiana della Tav, ma rispettando il trattato internazionale ...

Tav - Ponti alla commissione Trasporti della Camera : “Analisi costi-benefici non è perfetta - ma conti meglio di ideologie” : L’analisi costi-benefici “è certamente manipolabile, ma molto meno di altri strumenti”. “Noi riteniamo comunque che fare i conti, con tutti i difetti che possono avere, è meglio di agire per ideologia“. Il professore Marco Guido Ponti in audizione alla commissione Trasporti della Camera presenta il documento redatto dal gruppo di lavoro che ha diretto sul Tav Torino-Lione. L’analisi è stata pubblicata martedì ...

Tour Colombia 2019 : Egan Bernal a caccia del bis per iniziare al meglio la stagione della verità : La stagione 2019 di Egan Bernal parte dalla corsa di casa, il Tour Colombia 2.1, che scatterà oggi con una cronometro a squadre sulle strade di Medellín. Il 22enne del Team Sky punta a bissare il successo dello scorso anno, quando conquistò la classifica generale della Oro y Paz (la vecchia denominazione della corsa), mettendosi alle spalle Nairo Quintana e Rigoberto Urán. La tappa conclusiva di questa edizione, con l’arrivo in salita all’Alto ...

meglio il riscatto della laurea o un fondo pensione? Fate i vostri conti|Video L’Economia oggi gratis in edicola : Il nuovo sconto per smettere prima, è un piano su misura per chi finisce l’università in corso e inizia a lavorare subito dopo. In tutti gli altri casi l’investimento può servire ad aumentare i contributi (e quindi l’assegno) ma non a lasciare il lavoro in anticipo

meglio il riscatto della laurea o un fondo pensione? Fate i vostri conti L'Economia oggi : Riscattare la laurea con il nuovo sconto per smettere prima, è un piano su misura per chi finisce l'università in corso e inizia a lavorare subito dopo. In tutti gli altri casi l'investimento può servire ad aumentare i contributi (e quindi l'assegno) ma non a lasciare il lavoro in anticipo

Sanremo - il meglio e il peggio della finale - vinta da Mahmood - : Il meglio arriva alla fine. Si vede la vera Virginia. Il medley con lei che imita una serie di famosissime cantanti - da Patty Pravo a Giusy Ferreri passando per Fiorella Mannoia - è la gag più ...

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

