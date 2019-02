Gianluca Vialli | Cancro? Ora sto bene | dovrete sopportarmi ancora a lungo

Calcio : a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' (2) : (AdnKronos) - Nel decennale del varo della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, il direttore generale Franco Arturi ha delineato alcuni dei progetti realizzati nel 2018 e le iniziative per il 2019. Una novità è il sostegno di corsi annuali di scherma in scuole elementari della periferia milanese

Gianluca Vialli e il cancro. L’ex calciatore parla della malattia : “Ce la sto mettendo tutta” : Gianluca Vialli, indimenticabile per chi ha nostalgia di un calcio che appariva meno ‘stellare’ ma più umano. Da mesi i suoi ex tifosi, ma non solo loro, sono in ansia per le sue condizioni di salute. Gianluca Vialli malato di cancro: questa è la notizia su di lui che ha scosso tutti. Lui stesso ha rivelato la sua malattia, che sta affrontando con coraggio. “Oggi sto bene ma ancora non so come finirà la partita”, ha detto in una ...

Gianluca Vialli : “Il cancro? Sto bene ma c’è ancora molto da fare” : “A proposito del cancro, io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo facilissimo, ma mi ha insegnato molto e ce la sto mettendo tutta, anche se ho ancora molto da fare“. Così Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, ha parlato del male che lo ha colpito nel corso della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale ‘Il Bello del Calcio‘ in ricordo di Giacinto ...

Italia - Gianluca Vialli affianca Roberto Mancini come capo delegazione? : Gianluca Vialli potrebbe fare il capo delegazione della Nazionale riformando la storica coppia con Roberto Mancini, attuale ct dell' Italia. Ieri l' ex attaccante di Samp e Juve, che nei mesi scorsi ha rivelato di essere stato in cura per guarire da un tumore, è stato ricevuto in via Allegri dal pre

Gianluca Vialli torna in Nazionale come capo delegazione : ROMA - Gianluca Vialli vicino alla nomina come nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. L'ex campione d'Italia con la Sampdoria, andrebbe dunque a ricomporre la coppia con l'altro '...