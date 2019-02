ESCLUSIVA Giuseppe Prete | MGO | | Protesta latte? Così scomparirà la Sardegna La

Giuseppe For Rita Ora è l’ESCLUSIVA capsule collection disegnata dallo stilista Zanotti con la cantante : Lo stilista Giuseppe Zanotti ha firmato una capsule collection esclusiva con Rita ora, chiamata proprio “Giuseppe for Rita Ora”. Non è la prima volta che l’artista dimostra la sua passione per lo stilista, infatti ha più volte indossato stivali firmati proprio da lui in occasione di alcuni live, e in questo nuovo anno arriva anche una esclusiva capsule collection di scarpe made in Italy firmata da Giuseppe Zanotti e la stessa Rita ...