Dottori di ricerca | uno su 5 se n’è andato E chi è all’estero è più ottimista di chi è

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Sono più soddisfatti rispetto ai loro colleghi italiani e meno preoccupati per il loro contratto a termine perché all’estero vedono condizioni più favorevoli al rinnovo. In più, la professione che hanno trovato “fuori” è in linea coi loro studi. Il rapporto 2018 di ministero del Lavoro e Istat dedica un capitolo a parte aidi– prendendo in considerazione chi ha conseguito il titolo nel 2014 – e alla fuga di capitale umano, perché quasi uno su cinque, finito il percorso, decide di trasferirsi all’estero. All’investimento in istruzione fatto in Italia segue quindi una fuga di capitale umano che sceglie soprattutto Regno Unito (21,2%), Stati Uniti (14%), Germania (11,7%) e Francia (11,2%). Nella maggior parte dei casi si tratta di uomini che hanno conseguito il titolo in un ateneo del centro o del nord Italia, con studi in ...