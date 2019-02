Cern di Ginevra permette di navigare sul web come nel 1990

Il Cern di Ginevra celebra la nascita del World Wide Web : ecco la prima pagina web della storia : Potrebbe sembrare strano ma il mondo in cui siamo immersi ormai quotidianamente ha solo 26 anni: quando il famoso WWW per esteso World Wide Web ha visto la luce era infatti il 1991, e il protocollo di comunicazione nato dall’inglese Tim Berners-Lee e dal suo collega il belga Robert Cailliau chiaramente era molto lontano da quello che tutti noi conosciamo, infatti il progetto nacque con l’obiettivo di condividere informazioni più ...

Paraguay : governo firma accordo di cooperazione con il Cern di Ginevra : Assunzione, 29 gen 20:44 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio nazionale per la Scienza e la tecnologia del Paraguay , Conacyt, ha firma to oggi un accordo di cooperazione con il Consiglio... , Abu,

Gli studenti dei Licei Poliziani in visita al Cern di Ginevra : Spiegate attraverso la scienza sperimentale, gli studenti Poliziani sono entrati in contatto con la fisica posta in essere all'interno dei laboratori del Cern in particolare dell'ATLAS, il ...