Bimba di 2 anni soffocata con banana | ricoverata al Policlinico

Mamma orco chiude la figlia di 3 anni in casa e va in vacanza : Bimba morta di fame e sete : La donna di 21 anni raccontava che la bimba stava bene e che non le mancava nulla ma in realtà si era completamente disinteressata di lei fino a lasciarla da sola in casa senza cibo e acqua per una settimana. A scoprire il corpo senza vita della piccola è stata la nonna che era andata a casa loro per fare una sorpresa alla bimba in occasione del suo terzo compleanno.Continua a leggere