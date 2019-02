Torna Napolonia con Milik e Zielinski. 2-0 a Parma nel primo tempo

ilnapolista

(Di domenica 24 febbraio 2019). il Napoli di Ancelotti è in vantaggio 2-0 aa fine. Reti disu punizione.Partita dominata dalla squadra di Ancelotti colquasi sempre tutto dietro la linea del pallone tranne un paio di tentate ripartenze.Ancelotti ha schierato la formazione prevista, col nuovo centrocampo titolare, Mertens eavanti. Sulle fasce Hysaj a sinistra e Malcuit a destra.Proprio Malcuit è stato autore di un’ottima partenza, anche in copertura su Gervinho.La prima rete al 19esimo. Tre tocchi. Un triangoloHysaj, con l’albanese che restituisce la palla di esterno destro al polacco che la piazza sul secondo palo davanti a un impietrito Sepe. Come ha detto Ancelotti, si fa gol con al massimo sette tocchi. In questo caso, tre.Il Napoli ha continuato ad attaccare. Callejon ha sfiorato la rete alla ...