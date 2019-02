Scuole chiuse anche a Modica | domani 25 febbraio

Maltempo Sicilia : domani Scuole chiuse a Noto : domani lunedì 25 febbraio le scuole di ogni grado presenti sul territorio comunale e la sede del Cumo (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) resteranno chiuse per precauzione. Lo ha stabilito il sindaco Corrado Bonfanti con apposita ordinanza sindacale dopo la riunione con l’unità di crisi che ha coordinato le attività di messa in sicurezza del territorio. «Dopo una giornata molto impegnativa – spiega il sindaco Corrado Bonfanti ...

Maltempo : Scuole chiuse a Scicli : Domani, 25 febbraio, a Scicli, tutte le scuole saranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco Enzo Giannone. Chiuso anche cimitero e strutture sportive

Domani Scuole chiuse a Ragusa : Dopo il forte maltempo il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha disposto per Domani, lunedì 25 febbraio, la chiusura di tutte le scuole della città.

Maltempo : domani Scuole chiuse a Ragusa : Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì sta predisponendo ordinanza di chiusura delle scuole per domani. “domani scuole chiuse – spiega il sindaco Cassì – per consentire monitoraggio e interventi sulle vie di accesso nelle quali si sono evidenziati distacco di tegole, tettoie, lamiere e pannelli. A breve emetterò l’ordinanza“. Intanto ancora danni registrati sul territorio. A Modica, in via Gerratana, una tettoia ...

Maltempo Siracusa - domani Scuole chiuse ad Avola : il sindaco invita a non uscire di casa : A seguito del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Avola (Siracusa) invita i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti e le attività all’aperto. “Molto importante – spiega il sindaco – riporre all’interno della propria abitazione qualsiasi tipo di arredo da esterno, e nel caso di eventuali problematiche vi invitiamo a effettuare la segnalazione al comando di polizia ...

Maltempo Roma : è ufficiale - domani 25 Febbraio 2019 niente Scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...

Maltempo Campania : domani lunedì 25 Febbraio Scuole chiuse a Napoli : Stop anche domani per le scuole e i parchi di Napoli, dopo la chiusura di ieri: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l’emergenza Maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedi’ servira’ per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici. L'articolo Maltempo Campania: domani lunedì 25 Febbraio scuole chiuse a ...

