Renzi | Si sta creando un clima infame

Gli staff di Conte & Co. più cari di quelli di Renzi : Sorpresa: proprio il governo gialloverde che aveva come bandiera il taglio dei costi della pollitica, li ha fatti esplodere a palazzo Chigi. Tanto che per gli staff degli inquilini della presidenza ...

Gli staff di Conte & c più cari di quelli di Renzi : In testa , dopo il premier, gli uffici di Fontana, Fraccaro e della Bongiorno Sorpresa: proprio il governo gialloverde che aveva come bandiera il taglio dei costi della pollitica, li ha fatti ...

Gruber : “Renzi - Di Maio - Di Battista - Boschi hanno padri un po’ truffaldini”. D’Esposito : “Casi non equiparabili” : Le colpe dei padri ricadono sui figli? E’ il leit motiv e il titolo della ultima puntata di Otto e Mezzo (La7). La domanda viene posta dalla conduttrice ai suoi ospiti. Secondo l’ex senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini, non ci sono differenze nei casi che hanno coinvolto i genitori di Matteo Renzi, il padre di Maria Elena Boschi, quello di Luigi Di Maio e quello di Alessandro Di Battista. Gruber ribadisce: “Ricordiamolo, hanno dei padri ...

Pressioni sulla Finanza e appalti sospetti - le carte che possono aprire una nuova inchiesta su papà Renzi : I fronti da approfondire sono quattro: le presunte Pressioni su un alto ufficiale della Finanza che potrebbero essere avvenute a Genova 3-4 anni fa; le - altrettanto presunte - sponde cercate per oliare un non meglio precisato appalto; l’intestazione d’una società-schermo a una vecchia conoscenza degli scandali giudiziari e il ruolo di un altro gen...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - da Firenze alla procura di Genova atti dell’inchiesta. Gip archiviò bancarotta per Chil post : Potrebbe complicarsi la posizione dei genitori di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, finiti agli arresti domiciliari per ordine del gip di Firenze. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di Firenze gli atti dell’inchiesta che coinvolge i genitori dell’ex premier, Matteo Renzi e l’imprenditore ligure Mariano Massone, anche lui arrestato e che nel 2016 ha patteggiato la pena per la bancarotta della Chil post, vecchia ...

Firenze - la Lega sceglie un manager che aiuta disabili e migranti per conquistare il fortino di Renzi : A dare il via libera a Bocci è stata la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, ribattezzata la «zarina di Salvini», che dopo essere stata scelta chiamata come consigliera politica al Viminale sta ...

Bonus Renzi febbraio 2019 : data pagamento in busta paga e Naspi : Bonus Renzi febbraio 2019: data pagamento in busta paga e Naspi pagamento Bonus Renzi a febbraio 2019 Il Bonus Renzi non sarà convertito in detrazione fiscale nel 2019. Nonostante se ne parli ancora, ma si vocifera anche di una cancellazione nei prossimi anni, soprattutto per finanziare la nuova flat tax e la riforma dell’Irpef per i prossimi anni, non c’è ancora niente di ufficiale a riguardo. Pertanto l’impianto originario del Bonus Renzi ...

Genitori Renzi - procura ligure chiede atti a Firenze : altre società sotto inchiesta : Potrebbe complicarsi la posizione dei Genitori di Matteo Renzi, finiti agli arresti domiciliari per ordine dei magistrati fiorentini. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di ...

Genitori Renzi - procura ligure chiede atti a Firenze : altre società sotto inchiesta : Potrebbe complicarsi la posizione dei Genitori di Matteo Renzi, finiti agli arresti domiciliari per ordine dei magistrati fiorentini. La procura di Genova, nelle ultime ore, ha chiesto alla procura di ...

Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi : “Lega e M5S condividono l’humus giustizialista” : Alle 17,15, quasi un’ora prima dell’incontro, la sfida logistica era già vinta: sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo nuovo libro dopo la disavventura giudiziaria dei genitori, entra nella Sala Gialla del Lingotto, scelta appositamente per lanciare un messaggio “plastico” di reazi...

Matteo Renzi riparte dal Lingotto : 'M5S e Lega condividono lo stesso humus giustizialista' : Genova - Dopo Torino, Matteo Renzi presenterà il suo libro questa sera a Genova alle 21.30 al Teatro della Gioventù . Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi, di Alessandro Mondo, Alle 17,15, quasi un'ora prima dell'incontro, l a sfida logistica era già vinta : sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo ...

Muoia Sansone : Matteo Renzial Lingotto prova a trascinare a fondo quel che resta di Pd e primarie : Ecco la scena. La sala del Lingotto esaltata, anche con parecchia gente fuori su di giri. In prima fila, due candidati su tre alla segreteria del Pd, Giachetti e Martina, che addirittura rinuncia a un'altra iniziativa per andare a Torino. Renzi che, dal palco, altrettanto gasato, adrenalinico, scamiciato chiama alla "resistenza" contro tutto e tutti, prigioniero di un passato mai elaborato. E che urla ferito "sono orgoglioso dei miei ...

Renzi vs Giarrusso : “Ha detto che meritavo impiccagione”. Poi lo sfotte : “La natura è stata poco clemente con lui…” : L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori, si scaglia dal palco del Lingotto di Torino, dove ha presentato il suo libro, contro il senatore Mario Giarrusso. Facendo proiettare un’immagine del parlamentare pentastellato, l’ex leader del Pd dice: “La natura è stata poco clemente con lui”. Poi l’attacco: “Ha detto che meritavo ...

Matteo Renzi : "Siamo quelli che restano e non mollano mai" : "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino per presentare il nuovo libro nella sua prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori.- Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare 'Un'altra Stradà. Lungo simbolo di tante tappe salienti nella vita del Pd, la Sala Gialla è gremita. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche ...