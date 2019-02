: 2 escursionisti hanno perso la vita sul Piancavallo in altrettanti incidenti accaduti a pochi minuti di distanza, p… - TgrRaiFVG : 2 escursionisti hanno perso la vita sul Piancavallo in altrettanti incidenti accaduti a pochi minuti di distanza, p… - McLarenBlogF1 : #Piancavallo, morti due escursionisti - NotizieIN : Piancavallo, morti due escursionisti -

Ancora incidenti in montagna, questa volta nell'Alta Via dei Rondoi, a(Pordenone). Duehanno perso la vita in due cadute nello stesso punto ma in momenti diversi. La zona è molto impervia. I corpi sono stati recuperati.(Di domenica 24 febbraio 2019)